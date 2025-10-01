Нарколог Шуров осудил идею маркировки людей с зависимостями на Госуслугах

В России предложили маркировать пользователей Госуслуг с психическими расстройствами или алкогольной зависимостью. Это вызвало обсуждение возможных последствий. Врач-нарколог Василий Шуров выразил свое мнение по этому поводу в интервью с «Ридусом» .

Создатель движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов считает, что такие метки «оградят россиян от общения с опасными людьми» и «сформируют институт репутации». Он утверждает: «Об этом надо сообщать. Если люди будут знать, они станут с пониманием относиться к таким вещам».

Однако Василий Шуров категорически против этой идеи. Он считает, что «это нелепо с точки зрения логики, нарушает законодательство и по-человечески неправильно». Шуров подчеркивает: «Это предмет медицинской тайны. Только по запросу суда и органов следствия мы можем разглашать диагноз, а не выносить его куда-то в публичное пространство».