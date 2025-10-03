Врач Кашух назвала красноту лица и отечность внешними признаками алкогольной зависимости

3 октября отмечается Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом, установленный по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в интервью Life.ru поделилась информацией о том, как выявить признаки алкогольной зависимости у близкого человека.

По словам врача, алкогольная зависимость проявляется постепенно в поведении и внешности человека. Среди первых признаков — увеличение частоты употребления алкоголя и рост толерантности к нему. Также тревожным знаком является употребление алкоголя в одиночку.

Внешне зависимость проявляется в виде красноты лица, отечности, мешков под глазами и изменения веса. Помимо этого, меняется и поведение человека: появляется потеря интереса к хобби, проблемы на работе и в семье, а также финансовые трудности из-за затрат на алкоголь.

Несмотря на все признаки, человек часто отрицает наличие зависимости. Борьба с алкогольной зависимостью требует профессиональной помощи и поддержки близких.