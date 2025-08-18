Бизнесмен, ловелас и ненавидящая дочь. Как сложились судьбы детей Олега Табакова

Народного артиста СССР Олега Табакова не стало в 2018 году. Он дважды был женат, оставив после себя четырех детей и не полностью разрешенный семейный конфликт из-за громкого развода. О том, как живут сейчас и чем занимаются звездные наследники — в материале 360.ru.

Бизнесмен Антон Табаков Старший сын актера родился в браке с Людмилой Крыловой. После ухода отца к своей юной ученице Марине Зудиной их отношения испортились. Он долгое время с ним не общался, но в итоге простил. «Все, что он сделал, он сделал так, как он посчитал нужным, в силу своего характера, способностей, возможностей и всего остального. Вышло, на мой взгляд, крайне коряво. Но как вышло, так вышло», — рассказал он в рамках документального фильма «Достояние республики», показанного Первым каналом к 90-летию со дня рождения Олега Табакова.

Фото: РИА «Новости»

Антон признался, что не воспринимал развод родителей как предательство матери. Старший сын актера перенял любвеобильность отца. Он уже четвертый раз женат. Избранница Табакова моложе его на четверть века, пара поженилась спустя 10 лет после начала отношений. У Антона сын и три дочери от трех разных женщин. Вместо актерской карьеры он выбрал бизнес и стал ресторатором.

Почему любимая дочь так и не простила отца? Старшая дочь актера особенно тяжело переживала развод родителей и уход отца из семьи. Она так и не нашла в себе силы его простить. И пример брата ее не вдохновил. Александра со скандалом покинула «Табакерку» и решила навсегда оставить актерскую профессию, когда отец подтвердил, что встречается с Зудиной.

Моя сестра, может, зря, на самом деле, или не зря так сделала, но у нее были, наверное, основания. Она до сих пор с папой не разговаривает даже во сне. Притом она обиделась не за маму, она обиделась за себя. Антон Табаков

По словам Антона, у сестры были большие перспективы, но она так поступила назло отцу. После ухода из профессии и личных проблем она пережила тяжелую депрессию. Она навсегда захлопнула перед отцом дверь, игнорируя все попытки примирения с его стороны. Похороны Табакова не посетила.

Фото: РИА «Новости»

В 80-х Александра вышла замуж за немецкого студента и уехала в Германию. Родила от него дочь Полину. Брак распался через несколько лет, и она вернулась на родину. Потом был гражданский брак с актером Андреем Ильиным, который продержался только шесть лет. В 2015 году она перебралась в Германию. С матерью Александра прекратила общение. Да и на свадьбу дочери в 2020 году не приехала.

Успешный актер и ловелас Павел Табаков Он появился на свет в браке актера с Зудиной. В детстве мальчик мечтал стать то дальнобойщиком, то телохранителем, то бизнесменом. В итоге пошел по стопам родителей. Сниматься Павел начал еще во время учебы в театральной школе отца. Потом его зачислили в труппу Московского театра под руководством Олега Табакова и МХТ имени Чехова. В 2017 году поступил на заочное отделение ГИТИСа, на продюсерский факультет.

Фото: РИА «Новости»

Павел покинул «Табакерку» после смерти отца, причем якобы ему в этом «помогли». Тогда новым худруком стал Владимир Машков. Больше конкретики внесла вдова Табакова в YouTube-шоу «Антонимы».

Пашу не уволили, он сам написал заявление. Но Владимир Машков с ним не переговорил. А заявление Павел написал, потому что убрали изо всех спектаклей. В итоге он должен был прилетать со съемок ради одного эпизода. Марина Зудина

Сейчас Павел успешно работает в кино, но и на театральную сцену иногда выходит. Ему достался не только отцовский талант, но и его любвеобильность и способность очаровывать женщин.

Он еще в школе пользовался популярностью у девушек. Родители смотрели на это благосклонно, позволяя наследнику нагуляться. Среди подруг Павла отметились дочь модельера Виктории Андреяновой Лиза Костюкова, племянница Михаила Турецкого Лера, звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова и актриса Мария Фомина, с которой он прожил год.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Затем Павел сожительствовал с актрисой Софьей Синициной, от которой у него родилась дочь в 2020 году. И этот роман не сложился.

Много-много раз пользовались мной. Я всегда думал: «Ну, признайтесь уже, что вы меня использовали». Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула, но не призналась в этом. Павел Табаков

Недавно Павел отметил 30-летие в компании матери, сестры и 36-летней невесты, его продюсера и пиар-директора Ксении Ермоленко. Тем же составом он потом отпраздновал пятилетие своей дочери. С Синициной актер сумел сохранить хорошие отношения.

Выбрала дизайн вместо сцены Самая младшая дочь актера родилась в 2006 году. Она росла в атмосфере творчества и любви. Мария получила образование в элитных учебных заведениях столицы, включая британскую школу и Хорошевскую гимназию. При жизни Табакова она интересовалась театром, но после его смерти увлеклась модой и дизайном одежды. Девушка иногда сопровождает мать на ковровых дорожках, но о ее личной мало известно. Зудина однажды призналась, что у дочери уже есть любимый человек.