Работал на пределе и жил на два дома. Темная сторона таланта Олега Табакова

Олег Табаков еще при жизни стал легендой, а его имя навсегда останется в истории российской культуры. Но за образами, которые он воплощал, стоял обычный человек со своими пороками. О некоторых из них стало известно только после его смерти. Табакову 17 августа могло исполниться 90 лет. К этой дате 360.ru вспомнил о творчестве и личной жизни артиста.

Бросил шахматы ради сцены

Будущий артист родился в Саратове в семье хирурга и врача-терапевта, которые очень надеялись, что мальчик пойдет по их стопам. Настоящей страстью маленького Олега стал Театр юного зрителя, где он появлялся настолько часто, что выучил тексты всех пьес наизусть. Когда началась Великая Отечественная война, отец Табакова ушел на фронт и работал в санитарном поезде. Мать с сыном эвакуировались на Урал. Когда семья наконец снова собралась вместе, то родители внезапно развелись.

Фото: РИА «Новости»

Для Табакова это стало ударом. Оставшись без внимания отца, подросток попал в компанию хулиганов. Мать для спасения сына записала его в кружок по шахматам во Дворце пионеров. После нескольких месяцев похода на занятия он узнал о театральной студии «Молодая гвардия», которая работала буквально через несколько кабинетов. Там мальчика встретила педагог Наталья Сухостав, которая быстро разглядела в нем настоящего актера. Во взрослом возрасте Табаков называл ее «крестной матерью в профессии». После школы Табаков отправился в Москву, где поступил в Школу-студию МХАТ.

Главные театры Олега Табакова

Во время учебы Табаков познакомился с режиссером Олегом Ефремовым, который пригласил его сыграть в спектакле «Вечно живые» в Студии молодых актеров. Через два года это объединение театральных деятелей превратится новый театр «Современник», а Табаков станет самым молодым из шести его основателей. К тому моменту артисту было всего 22 года.

Фото: РИА «Новости»

На сцене он блистал сразу в трех ролях в гротексном «Голом короле», представал перед зрителями в образе престарелого алкоголика в «Третьем желании» и поражал публику образом буфетчицы Клавы в спектакле «Всегда в продаже».

Такой трудоголизм не пошел Табакову на пользу. Во время репетиции пьесы «Обыкновенная история» режиссер Галина Волчек попросила его сыграть еще одну сцену. Он сделал два шага и упал без сознания. На скорой Табакова доставили в больницу, где врачи объявили, что у него случился инфаркт от полного истощения организма. Медики подчеркнули, что в 29 лет так себя изводить нельзя.

Фото: РИА «Новости»

По одной из городских легенд, с тех пор около «Современника» в дни спектаклей с участием Табакова всегда дежурила скорая. После перехода Ефремова из «Современника» во МХАТ Волчек и Табаков разделили обязанности главного художественного руководителя и директора. Но актер долго не мог простить основателя театра и считал его уход предательством, не разговаривал с ним почти два года.

Не обнялись даже на похоронах нашего учителя Василия Топоркова. Хотя за нами стоял Сергей Бондарчук и шептал, что мы два идиота, раз не хотим помириться. Но потом Олег пришел на юбилей спектакля «Всегда в продаже». Зашел ко мне в кабинет, попросил прощения. Олег Табаков

После смерти Ефремова в 2000 году актер сам возглавил МХАТ, продолжив работу своего друга и коллеги. К тому времени опыт руководства театром у него уже был большой. Кроме «Современника» он занимался собственной «Табакеркой», труппу для которой вырастил сам.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Блистал даже в эпизодах

В кино Табаков дебютировал в 20 лет в фильме «Саша вступает в жизнь» в роли комсомольца из колхоза. Несколько лет ему пришлось играть молодых и идеалистических подростков в фильмах «Шумный день», «Люди на мосту», «Испытательный срок».

Но Табакову не хотелось повторять судьбу Александра Демьяненко, оставшегося в роли Шурика, поэтому роль лейтенанта Крутикова в драме «Живые и мертвые» стала для него настоящим подарком. Уже после были и Николай Ростов в «Войне и мире» Сергея Бондарчука и режиссер-самоучка Искремас в «Гори, гори, моя звезда», а также роль генерала Шелленберга в «Семнадцати мгновениях весны».

Начальник внешней разведки службы безопасности Третьего рейха получился таким милым, что председатель КГБ Юрий Андропов после премьеры даже упрекнул Табакова в безнравственности.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Через некоторое время актер получил открытку от племянницы Шелленберга, которая поблагодарила его за точное воплощение образа «дядюшки Вальтера». Воплощенные Табаковым образы на экране врезаются в память навсегда. Это и король Людовик XIII из одного из первых советских мюзиклов «Д’Артаньян и три мушкетера», Илья Обломов в «Нескольких днях из жизни Обломова» харизматичный бармен Гарри в «Человеке с бульвара Капуцинов». Ну и, конечно, кот Матроскин из «Простоквашино», которому Табаков подарил свой голос.

Личная жизнь Олега Табакова

Со своей первой супругой он познакомился на Мосфильме во время съемок в картине «Люди на мосту». Людмила Крылова смотрела на него влюбленными глазами. Тогда он еще не догадывался, что она впервые увидела его еще школьницей на сцене «Современника» и решила, что обязательно выйдет за него замуж. Знакомство быстро переросло в роман. Многие думали, что долго он не продлится, так как Табаков считался известными ловеласом.

Фото: Valery Khristoforov/Russian Look / www.globallookpress.com

Крылова четко шла к своей цели. Театральный вуз она окончила уже с обручальным кольцом и на пальце и будучи беременной. В браке она неизменно ставила талант своего мужа выше своего, чем вызывала непонимание у многих режиссеров. Когда Табаков перенес инфаркт в 29 лет, она дежурила у его постели и добилась того, чтобы он встал на ноги. С рождением дочери Александры жена Табакова перестала играть в театре, отдав предпочтение кино и телевидению. Артист же продолжал усиленно работать на театральной сцене, параллельно заводя романы, на которые Крылова закрывала глаза.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Никогда не брошу Люсю. Я сам вырос без отца и знаю, как тяжело это переживают дети. Олег Табаков

Так продолжалось до 1981 года, пока в его жизни не проявилась студентка ГИТИСа Марина Зудина. Артист признавался, что эта история стала для него переломной. По его словам, он понимал большую разницу в возрасте, что он преподаватель, а она ученица и самое главное — он не мог оставить детей. Табаков жил на два дома почти 10 лет и развелся, когда старшему сыну было уже 34 года.

В 1995 году 60-летний Табаков женится на 30-летней Зудиной, которая подарила ему сначала сына Павла, а через 10 лет — дочь Машу.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Старшие дети и бывшая жена надолго перестали общаться с Табаковым. Антон простил отца только через пять лет, но как он объяснял сам, это были уже совсем не те отношения. Сам Табаков признавал, что не был идеальным мужем и отцом из-за огромного количества работы и предпочитал жить так, как ему хочется. Несмотря на осуждение, особенно после рождения дочери в 71 год, о своем выборе он не жалел никогда.

Смерть Табакова

Огромное количество работы в МХТ имени Чехова, строительство основного здания «Табакерки» и сцены на Сухаревской площади, а еще спектакли, съемки, озвучка — все это сильно ударило по здоровью Табакова.

Осенью 2017 года он попал в больницу с воспалением легких, которое переросло в сепсис. Врачи спасали народного артиста несколько месяцев, но 12 марта 2018 года у 82-летнего Табакова не выдержало сердце.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Похоронили артиста на Новодевичьем кладбище Москвы. Не простившие его Людмила Крылова и старшая дочь Александра на похороны не пришли.

Скандалы после жизни Табакова

В апреле 2021 года актриса Елена Проклова в программе «Секрет на миллион» выступила с неожиданным признанием, что когда ей было 15 лет, она пережила сексуальные домогательства со стороны одного известного артиста. «Меня в эту взрослую жизнь окунули, как в лужу с грязью. Я настолько напугана сексом, что боюсь его до сих пор», — рассказала актриса.

Проклова подчеркнула, что все происходило на съемках фильма с человеком, которого она считала своим кумиром. Он пообещал помочь ей подготовиться к поступлению в Школу-студию МХАТ, но вместо этого начал регулярно домогаться.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Такие отношения продолжались почти два года. По словам Прокловой, до секса ни разу не дошло. Актриса подчеркивала, что он постоянно ее раздевал, щупал, мастурбировал при ней и склонял к оральным ласкам. В эфире имени своего мучителя она не назвала.

Сопоставив возраст актрисы, все поняли, что речь шла о Табакове и все началось на съемках картины «Гори, гори, моя звезда». Только спустя три года Проклова подтвердила догадку многих.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

В своем публичном заявлении она объявила, что простила Табакова и даже благодарна ему за то, что такого уровня человек показал ей неприглядную сторону взрослой жизни раньше, чем ей было положено по возрасту.

Жена актера Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, заявила, что знала историю Табакова и Прокловой, но без особых подробностей.

Этот актер был очень влиятельным человеком. Ни одна девочка, особенно молоденькая студентка, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима. В театральной тусовке об этом все знали. Татьяна Бронзова Актриса

Она подчеркнула, что прекрасно понимает, почему Проклова не назвала имя своего мучителя. По ее словам, этот человек всегда окружал себя людьми, которые от него зависели и с которыми он делал все, что хотел.