Сегодня 05:00 Сын легендарного Олега Табакова против России? Странные заявления Павла Табакова 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Интересное

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Павел Табаков, сын легендарного Олега Табакова, театрального гения и народного любимца, похоже не слишком любит Россию. И даже не слишком скрывает свою сомнительную позицию. Что говорил Павел Табаков о спецоперации, как он мог бросить беременную подругу и почему считает россиян «дремучими» — в материале 360.ru.

Поднялся под крылом отца Павел Табаков родился 1 августа 1995 года в Москве в семье Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной. С таким стартом в жизни грех не стать звездой. Его актерская карьера началась еще в детстве: в 12 лет он сыграл в спектакле «Лунное чудовище». А в 2011 году поступил в Театральную школу Олега Табакова, где учился под чутким руководством отца. Окончив школу он сразу попал в труппу Московского театра Олега Табакова и МХТ имени Чехова. То есть, карьеру парень строил под внимательным наблюдением трепетного родителя. Первую роль в кино Павел получил в 2014 году — в драме «Звезда». Но настоящая слава пришла к нему в 2016-м, когда он сыграл цесаревича Павла в сериале «Екатерина. Взлет». Критики отмечали его талант, но в кулуарах шептались: без фамилии Табакова и связей отца он бы вряд ли так быстро взлетел. Сам Павел уверяет, что всего добился сам. Но мало кто поверил, что сын легенды пробивался с нуля — зачем, если двери в театр и кино ему придержал сам Олег Табаков?

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Вылетел из театра? Скандал с Машковым После смерти Олега Табакова в «Табакерке» начались перемены. Новым худруком стал Владимир Машков — человек с железной хваткой и патриотическими взглядами. И вот сюрприз: Павел Табаков внезапно покинул театр. Официально — по собственному желанию. Но СМИ тут же раскопали: между ним и Машковым пробежала черная кошка. Поговаривали, что Павел не принял новые порядки и не смирился с тем, что театр отца изменился. Критики вновь начали называть актера «капризным мальчишкой», который не смог ужиться с новым начальством. После ухода из театра Павел сосредоточился на кино, но скандал с Машковым до сих пор вспоминают, когда речь заходит о его характере. Вступился за Ренату Литвинову Еще один скандальный штрих в биографии Павла — его отношение к Ренате Литвиновой. Эта эксцентричная актриса и режиссер, сбежавшая во Францию после начала СВО, давно известна своими неоднозначными позицией по украинскому вопросу. Павел работал с ней в театре — в спектаклях «Звезда вашего периода» и «Северный ветер». Когда Литвинова уехала в Париж, многие решили, что это политический демарш. Но Павел поспешил ее оправдать. В одном из интервью он заявил, что отъезд Ренаты связан с проблемами со здоровьем, а не с протестом. «Возможно, она вернется, мы продолжим играть — и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится», — говорил Павел Табаков в 2022 году. Его слова только укрепили подозрения многих патриотов, что он разделяет взгляды Литвиновой. Тем более, что незадолго до высказывания актер позволил себе и намного более серьезный демарш.

Фото: Artem Sobolev/news.ru / www.globallookpress.com

Выступил против России? В феврале 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, Павел Табаков не стал молчать. В своих соцсетях он поставил короткий, но громкий статус: «Нет войне». Эти два слова взорвали интернет. Патриотически настроенные россияне тут же набросились на актера с обвинениями в предательстве. Впрочем, позднее артист просто удалил его — и продолжил работать в России. Бросил беременную подругу Личная жизнь Павла Табакова — отдельная глава, достойная таблоидов. В 2020 году выяснилось, что у него есть внебрачная дочь от актрисы Софьи Синицыной. Девочка родилась в 2019-м, но пара рассталась еще до ее появления на свет. Павел не скрывает ребенка, но и не афиширует подробности. Эта история добавила ему имидж ловеласа, который не готов к ответственности. Топит за толерантность Зато ценности представителей нетрадиционных пар Павел Табаков, похоже, вполне разделяет.

Москва и Петербург все-таки два более лайтовых города для жизни [представителей нетрадиционной ориентации]. Но как ребята выживают в провинции, я не знаю. Особенно когда идет такая агрессивная пропаганда идеи о кольце врагов. Никакой толерантности, лишь христианство и традиционный брак. Павел Табаков

Как видит Россию Павел Табаков Вот главный вопрос, который мучает многих телезрителей: любит ли Павел Табаков свою страну? Если да, то делает это несколько странно. Российское общество артист считает «дремучим». «В России крайне дремучее общество. Людям важно водку купить подешевле. И все чужое отвергать. У нас вместо уроков толерантности — уроки патриотизма», — цитировал «Царьград» Павла Табакова. При этом проблем с работой в России у Павла Табакова не возникает. Многие ждут выхода «Ампир V», где он сыграл главную роль.