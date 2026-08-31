Три аншлага и 211 тысяч зрителей. С каким итогом Баста подошел к «Лужникам»
Баста завершил август 2026 года рекордной для себя серией концертов в «Лужниках». За три вечера Василий Вакуленко собрал 211 487 зрителей, один стадион разделил с Гуфом, а два следующих отыграл сольно с десятками приглашенных артистов. От первых ростовских треков до трех подряд солд-аутов на крупнейшей арене Москвы — 360.ru разбирался, с каким багажом Баста подошел к одному из главных концертных рубежей своей карьеры.
От «Моей игры» до «Олимпийского»
Вакуленко начал писать рэп еще подростком. В 17 лет записал трек «Город», а примерно в 18 — «Мою игру», которая быстро разошлась по югу России и стала одной из самых узнаваемых песен артиста. Позже Баста перебрался в Москву, оказался в орбите «Газгольдера» и в 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1».
К середине 2010-х он уже вышел из рамок рэп-сцены и начал собирать крупнейшие площадки. В апреле 2015 года Баста первым среди российских рэперов выступил в «Олимпийском» с симфоническим оркестром. В 2017-м концерт в формате 360 градусов собрал там около 30 тысяч зрителей.
Следующей большой ступенью стали «Лужники». Летом 2025 года два концерта Басты посетили 144 тысячи человек. На одном из самых эмоциональных моментов тогда на сцену вышел Гуф — вместе они исполнили «Мою игру».
Три дня подряд на одном стадионе
В 2026-м Вакуленко пошел еще дальше. Двадцать восьмого августа он выступил в «Лужниках» вместе с Гуфом, а 29 и 30 августа дал два сольных концерта. Все три вечера прошли с аншлагом — примерно по 70 тысяч человек на каждом. Всего серию посетили 211 487 зрителей.
«211 487 зрителей, три солд-аута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. Спасибо за вашу любовь и невероятную поддержку. Это был настоящий праздник!» — написал Вакуленко в телеграм-канале.
Первый вечер был построен вокруг союза Басты и Гуфа. Музыканты исполнили песни со второго совместного альбома «Баста/Гуф 2026», вышедшего в апреле, а также вернулись к материалу их пластинки 2010 года. Во время «Моей игры» к артистам присоединился хоккеист Александр Овечкин.
Баста давно перестал быть только рэпером
Два сольных вечера показали, насколько широкой стала аудитория Вакуленко. На сцену вместе с ним выходили MONA, Полина Гагарина, ICEGERT, Navai, Леша Свик, «Моя Мишель», «Каспийский Груз», Женя Трофимов и «Комната культуры», AMCHI и Ramil и другие артисты.
Секретным гостем концерта 29 августа стал актер Слава Копейкин, который сыграет молодого Басту в фильме «БАСТА. Начало игры». Картина должна выйти в прокат в декабре 2026 года. На следующий вечер неожиданно появился рэпер Серега, исполнивший «Возле дома своего».
Концерты давно превратились для Басты не просто в последовательность песен. На стадионе проходили гендер-пати и предложения руки и сердца, а перед «Любовью без памяти» зрители делились личными историями. Сам Вакуленко во время одного из шоу прошел через половину стадиона к супруге Елене и подарил ей цветы перед песней «Чистый кайф».
С супругой музыкант познакомился еще в 2007 году, а через два года пара поженилась. У них две дочери — Мария и Василиса.
За пределами сцены Баста тоже давно превратил свое имя в большой бренд. Вокруг Gazgolder выросли студия, лейбл и творческое объединение, а сам Вакуленко занимался кино, телевидением, ресторанными проектами и спортом. В 2019 году он стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА и участвовал в его финансовом восстановлении.
Главный итог нынешних «Лужников» поэтому не только в цифре 211 тысяч. За два десятилетия Баста превратился из заметного представителя ростовского рэпа в артиста, который способен три дня подряд удерживать крупнейший стадион страны и сводить на одной сцене рэперов нулевых, поп-звезд, молодых исполнителей, актеров и спортсменов. И останавливаться на этом Вакуленко, похоже, не собирается. Следующие концерты Басты в «Лужниках» уже назначены на 2 и 3 июля 2027 года.