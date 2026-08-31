Сегодня 15:17 Три аншлага и 211 тысяч зрителей. С каким итогом Баста подошел к «Лужникам» Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Знаменитости

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Баста завершил август 2026 года рекордной для себя серией концертов в «Лужниках». За три вечера Василий Вакуленко собрал 211 487 зрителей, один стадион разделил с Гуфом, а два следующих отыграл сольно с десятками приглашенных артистов. От первых ростовских треков до трех подряд солд-аутов на крупнейшей арене Москвы — 360.ru разбирался, с каким багажом Баста подошел к одному из главных концертных рубежей своей карьеры.

От «Моей игры» до «Олимпийского» Вакуленко начал писать рэп еще подростком. В 17 лет записал трек «Город», а примерно в 18 — «Мою игру», которая быстро разошлась по югу России и стала одной из самых узнаваемых песен артиста. Позже Баста перебрался в Москву, оказался в орбите «Газгольдера» и в 2006 году выпустил дебютный альбом «Баста 1». К середине 2010-х он уже вышел из рамок рэп-сцены и начал собирать крупнейшие площадки. В апреле 2015 года Баста первым среди российских рэперов выступил в «Олимпийском» с симфоническим оркестром. В 2017-м концерт в формате 360 градусов собрал там около 30 тысяч зрителей. Следующей большой ступенью стали «Лужники». Летом 2025 года два концерта Басты посетили 144 тысячи человек. На одном из самых эмоциональных моментов тогда на сцену вышел Гуф — вместе они исполнили «Мою игру».

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Три дня подряд на одном стадионе

В 2026-м Вакуленко пошел еще дальше. Двадцать восьмого августа он выступил в «Лужниках» вместе с Гуфом, а 29 и 30 августа дал два сольных концерта. Все три вечера прошли с аншлагом — примерно по 70 тысяч человек на каждом. Всего серию посетили 211 487 зрителей. «211 487 зрителей, три солд-аута подряд и эмоции, которые невозможно передать словами. Спасибо за вашу любовь и невероятную поддержку. Это был настоящий праздник!» — написал Вакуленко в телеграм-канале. Первый вечер был построен вокруг союза Басты и Гуфа. Музыканты исполнили песни со второго совместного альбома «Баста/Гуф 2026», вышедшего в апреле, а также вернулись к материалу их пластинки 2010 года. Во время «Моей игры» к артистам присоединился хоккеист Александр Овечкин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Баста давно перестал быть только рэпером

Два сольных вечера показали, насколько широкой стала аудитория Вакуленко. На сцену вместе с ним выходили MONA, Полина Гагарина, ICEGERT, Navai, Леша Свик, «Моя Мишель», «Каспийский Груз», Женя Трофимов и «Комната культуры», AMCHI и Ramil и другие артисты. Секретным гостем концерта 29 августа стал актер Слава Копейкин, который сыграет молодого Басту в фильме «БАСТА. Начало игры». Картина должна выйти в прокат в декабре 2026 года. На следующий вечер неожиданно появился рэпер Серега, исполнивший «Возле дома своего». Концерты давно превратились для Басты не просто в последовательность песен. На стадионе проходили гендер-пати и предложения руки и сердца, а перед «Любовью без памяти» зрители делились личными историями. Сам Вакуленко во время одного из шоу прошел через половину стадиона к супруге Елене и подарил ей цветы перед песней «Чистый кайф».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

С супругой музыкант познакомился еще в 2007 году, а через два года пара поженилась. У них две дочери — Мария и Василиса.