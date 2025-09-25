Сегодня 05:01 Аверин ушел из семьи, Основина овдовела. Куда пропали актеры «Склифосовского» 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

С премьеры сериала «Склифосовский» прошло ровно 13 лет. Несмотря на критику за сходство с американскими проектами, он возглавлял всевозможные телерейтинги и номинировался на премию «Золотой орел». Многие зрители до сих пор сопереживают героям, но жизнь актеров, сыгравших главные роли, тоже полна драмы. Что с ними стало — в материале 360.ru.

Максим Аверин По сценарию хирург Олег Брагин боролся с опухолью ткани надпочечников и восстанавливался после аварии, успевая крутить романы. Получалось настолько хорошо, что поклонники приписывали Аверину, сыгравшему доктора, настоящие отношения с коллегами по съемкам — Ольгой Красько, Лаурой Кеосаян и Марией Куликовой. Но он все отрицал. Аверин много лет состоял в отношениях, союз распался из-за того, что романтические чувства сошли на нет. Именно актер стал инициатором расставания.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви — уходи. И поэтому я взял на себя смелость после многих лет закончить отношения», — сказал он. Кроме того, он простился с матерью, которая умерла от тяжелой болезни. Собственное здоровье Аверина тоже подкосилось, на съемках «Склифосовского» в Сочи актер пострадал от солнечного удара и сильного отита. После событий 2022 года он остался в России, но ушел из Театра сатиры, где проработал шесть лет. Аверин присоединился к труппе «Ленкома», с которой давно сотрудничал. Мария Куликова Актриса прошла отбор на роль Ларисы Куликовой и, когда начались съемки первого сезона, узнала, что беременна. Команде пришлось провести новые пробы и ждать возвращения Куликовой — она появилась в «Склифосовском» во втором сезоне в роли Марины Нарочинской.

Фото: Server Amzayev/Russian Look / www.globallookpress.com

Единственного сына актриса родила от Дениса Матросова, с которым жила с 2002 года. За годы съемок пара распалась. «Если бы мы не разошлись, было бы два несчастных человека, а так — четыре счастливых. И у Дениса, и у меня пазл сложился», — рассказала она. В 2024 году Куликова объявила о спонтанной свадьбе с человеком, с которым встречалась последние 10 лет. О заключении брака знал только сын, церемония прошла в МФЦ. Образ невесты — спортивный костюм и никакого обручального кольца. Ольга Красько Именно ей досталась роль Ларисы Куликовой. Снявшись в двух сезонах, она на волне успеха сериала решила из него уйти. По слухам, причиной стал разлад с Авериным и Константином Юшкевичем, с героями которых у героини Красько был любовный треугольник. Сама актриса объяснила уход своим идеализмом.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Поначалу была включена в процесс максимально: ходила в „Склиф“, смотрела, как работают врачи, но за год так устала от медицинской лексики, от того, что сценаристы могут не читать предыдущие серии», — объяснила она. Актриса успела стать многодетной матерью — родить сыновей. Со старшей дочерью Олесей Красько впервые вышла на одну сцену — снялась в фильме «Артек. Сквозь столетия». Дмитрий Миллер После «Склифосовского» его карьера на телеэкране пошла в гору. Если до этого единственной успешной работой Миллера был сериал «Восьмидесятые», то после посыпались приглашения в другие рейтинговые ленты, от «СуперИвановых» и «Адреевского флага» до «Вампиров средней полосы» и «Мосгаз. Западня». Как и у коллег по «Склифосовскому», в семье Миллера, сыгравшего Петра Пастухова, произошло пополнение — родились дочери-близнецы. До них он воспитывал приемного сына Данила Деллоса, который в 2020 году подарил ему внучку.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кроме того, актер исполнил мечту детства — съездил в «Артек». Правда, отдохнуть не удалось, он снялся в семейном фильме «Артек. Большое путешествие 1812–2». «Кто в наше время не мечтал поехать в „Артек“! Наверное, все мечтали. Это было почетно, и так сложно было туда попасть, потому что существовали очень строгие критерии отбора, как, впрочем, и сейчас», — рассказал он. Ирина Основина Личная жизнь актрисы после съемок сериала сложилась трагически. В 2017 году ее муж, актер Сергей Кудрявцев умер от пневмонии, осложненной онкологическим заболеванием. Она тяжело переживала потерю, так как очень любила супруга, помогла после тюремного срока за мошенничество вернуться в профессию и спасла от алкоголизма. В последние месяцы жизни, страдая от болей, он пытался наложить на себя руки, пока жена ездила по съемкам, чтобы заработать на лечение.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский» / RuTube

В браке с Кудрявцевым Основина мечтала о наследнике. Родить ребенка не удалось — в молодости актриса дважды делала аборт и просто не смогла больше забеременеть. Коллеги по «Склифосовскому» как могли поддерживали Основину, сыгравшую старшую медсестру Фаину Игоревну. На фоне стресса она сильно поправилась и по завершении проекта стала мало сниматься. Последний фильм «Одна» с участием актрисы вышел в 2021 году. Константин Юшкевич Снявшись в медицинском сериале, актер сам попал на больничную койку. Ему дважды провели протезирование тазобедренных суставов, последняя операция прошла в 2025 году. Юшкевич долгое время мучился при ходьбе, из-за перекоса костей таза одна нога стала длиннее другой.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

В «Склифосовском» он сыграл Сергея Куликова, участника любовного треугольника. В реальной жизни все не так драматично — актер женат на однокурснице по театральному училищу Ольге Юшкевич и воспитывает двух дочерей. Мария Порошина Она ушла от актера Ильи Древнова почти сразу после рождения младшего сына. Оказалось, отцом ребенка являлся совсем другой человек, имя которого Порошина так и не раскрыла. Так в 2019 году сыгравшая главврача поликлиники Тамару Сперанскую актриса стала матерью пяти детей. Старшая дочь родилась в браке с Гошей Куценко, союз распался после его измены. Еще три девочки появились от Древнова. После появления сына Порошина осталась одна.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не „почему“, а „для чего“», — рассказала она. Ради «Склифосовского» Порошина коротко постриглась и покрасила волосы. Она уже знала многих актеров, но не сразу влилась в коллектив — первое время чувствовала себя неловко, так как пришла только к девятому сезону. Но потом привыкла и даже извлекла из участия в проекте пользу — попробовала себя в новом амплуа.