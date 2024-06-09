Гоша Куценко выдал главную тайну Марии Порошиной

Известная российская актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом в эфире телеканала НТВ сообщил ее бывший супруг Гоша Куценко.

«Два месяца назад она вышла замуж», — рассказал артист.

Куценко отметил, что после развода сохранил близкие отношения с Порошиной.

«Мы самые близкие люди на земле с Машей, она дружила с моей матерью. Есть связи гораздо более крепкие, чем встречи на одну ночь», — добавил актер.

Кто является новым мужем Порошиной и где прошла торжественная свадебная церемония, Куценко не раскрыл.

Марии Порошиной 50 лет, она известна большому кругу зрителей по работам в сериалах «Марш Турецкого», «Следствие ведут знатоки», «Склифосовский», «Дальнобойщики» и другим. В браке с Куценко она была пять лет, у них есть общая дочь Полина.

Ранее стало известно, что Куценко задолжал судебным приставам порядка 700 тысяч рублей из-за ДТП в 2014 году.