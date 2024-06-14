Актер Аверин: для меня честь играть на легендарной сцене «Ленкома» в этой прославленной труппе

Российский актер Максим Аверин, ранее выступавший в Театре Сатиры, признался, что для него будет честью выступать на сцене «Ленкома» в прославленной труппе Марка Варшавера. Об этом написало издание «СтарХит».

Артист подчеркнул, что с удовольствием принял предложение директора театра.

«Для меня честь играть на легендарной сцене „Ленкома“ в этой прославленной труппе», — процитировал TheRussiannews.ru Аверина.

Актер также рассказал, что продолжит участвовать в кинопроектах. Сейчас он снимается в новых эпизодах сериалов «Все будет хорошо» и «Склифосовский».

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Появился внятный план. В мире не смогут проигнорировать заявление Путина по Украине

⚽️Чемпионат Европы по футболу: все скандалы и расклады

«Крайняя мера». Россиянам рассказали, как возместить квартирный ущерб из-за потопа

Как тебе такой харассмент, Илон Маск?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте