Прозябают в нищете? Знаменитые артисты рассказали о размерах своих пенсий
Народный артист России Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии — 30 тысяч рублей. Он отметил, что мог бы увеличить размер выплаты, но не стал этого делать. Певец заявил, что предпочитает полагаться на доходы от работы, а не рассчитывать на пенсионные выплаты. Сколько получают другие российские звезды и насколько они довольны этими суммами — в материале 360.ru.
Лев Лещенко
Певец получает пенсию в размере 30 тысяч рублей благодаря званию народного артиста и статусу полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Размер выплат можно повысить, однако 82-летний певец признался, что не хочет тратить время на походы по инстанциям.
«Пусть эти средства получат те, кто действительно в них нуждается. Я обойдусь», — заявил Лещенко.
Лолита
Певица, которой осенью исполнился 61 год, не жалуется на недостаток средств, она много работает и ее доходы во много раз превышают пенсию. По признанию Лолиты, размер ее пенсии составляет 23 800 рублей плюс московская надбавка.
Певица активно занимается благотворительностью, помогает пострадавшим от обстрелов в Белгородской области. Прошлый год выдался для певицы непростым из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. В соцсетях певица писала про свою пенсию.
«Всем, кто писал под моими постами „бабка“ — подтверждаю с гордостью: вот мое пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 тысячи 856 рублей 55 копеек», — сообщила звезда.
Юрий Лоза
Исполнитель заявил, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей, и именно это заставляет его много работать. Из-за авторских отчислений 70-летнему Лозе не полагаются надбавки, о чем он неоднократно жаловался в соцсетях.
Михаил Муромов
Певец причисляет себя к нищим — пенсия у него всего 12 700 рублей. С него тоже сняли надбавки из-за авторских отчислений, которые составляют от двух до четырех тысяч рублей в месяц. Певец в 74 года не желает сдавать в аренду имеющуюся у него недвижимость и «прозябает в нищете».
Тамара Семина
Актрисе 86 лет, она до сих пор снимается в кино. Семина считает себя «униженной и оскорбленной», получая мизерную пенсию в 17 тысяч рублей. Однако сумма должна быть раза в три больше — артисте положены надбавки за звание народной, региональную доплату и надбавку за возраст, которая положена пенсионерам старше 80 лет.
Александр Збруев
Актер честно признался, что не знает размер своей пенсии, она поступает на счет, куда он даже не заглядывает. Примерно 50 тысяч, считает 86-летний Збруев, с учетом надбавки за звание, возраст и государственные награды. Актер продолжает играть на сцене.
Александр Пашутин
Актер второго плана доволен своей пенсией. Благодаря московским доплатам за звания и награды он получает около 95 тысяч рублей, он также продолжает сниматься в кино.
Владимир Винокур
Юморист получает около 50 тысяч рублей. Винокуру 76 лет, он продолжает активно выступать. Артист переводит пенсионные выплаты на счет детского дома в Курской области.
Станислав Садальский
Актеру исполнилось 76 лет, он не жалуется на размер своей пенсии, которая составляет 25 тысяч рублей плюс доплаты за звания и награды в размере 30 тысяч рублей. Садальский не считает себя бедным и уверен, что известные люди по сравнению с обычными россиянами находятся в лучшем положении.
Юрий Антонов
Исполнителя считают первым миллионером советской эстрады, свое состояние он сколотил еще в годы СССР. Антонову 79 лет, свою пенсию в размере около 50 тысяч рублей он тратит на корм бездомным животным.
Дмитрий Назаров
Назаров с женой живет за границей и яростно критикует Россию, однако исправно получает пенсию от государства. Ее размер составляет больше 50 тысяч рублей. Актер выступает за границей и получает доход от YouTube-канала.
Алла Пугачева
Примадонна российской эстрады сбежала из России с началом СВО, однако ей продолжают начислять пенсию более 55 тысяч рублей. Однако 75-летняя певица не пользуется выплатами, как делала это и ранее. Пугачева переводит свою пенсию давней поклоннице, прикованной к инвалидному креслу.
Валерий Леонтьев
Певец не был в России уже два года, но продолжает получать пенсию в размере около 60 тысяч рублей со всеми надбавками. Леонтьев прекратил концертную деятельность, но в средствах он не ущемлен, его накоплений хватает на безбедную жизнь. Леонтьеву исполнилось 75 лет.
Андрей Макаревич*
Иноагент Макаревич* не отказался от пенсии в размере около 60 тысяч рублей, несмотря на негативное отношение к России. Уже два года 71-летний исполнитель живет в Израиле, гастролирует по миру. Помимо концертов, у Макаревича есть несколько других источников дохода.
Екатерина Семенова
Актриса не жалуется на минимальную пенсию и в свои 64 года продолжает активно работать.
«Такая пенсия стимулирует работать. И я втянулась. Много зависит от отношения: если человек хочет быть бедным, он так и будет бедным, даже если у него под подушкой есть деньги, он будет рассказывать, что без денег сидит. У меня другая ситуация», — поделила Семенова.
Виктор Бычков
Семидесятилетний актер получает пенсию 17 тысяч. Бычков продолжает сниматься, поэтому ему не положены надбавки как неработающему пенсионеру.
Татьяна Анциферова
Артистка получает 23 тысячи, у нее нет доплат за звания. Она сожалеет, что в свое время отказалась от него, так как звание «заслуженный» или «народный» для артистов с московской пропиской дает приличную надбавку к пенсии.
Николай Дроздов
Известный телеведущий не стал озвучивать размер своей пенсии, но судя по всем званиям и должностям, его выплата составляет около 40 тысяч рублей. Дроздову 87 лет, он профессор и почетный гражданин Рязанской области.
Лидия Федосеева-Шукшина
Пенсия 86-летней актрисы составляет 65 тысяч рублей. Федосеева-Шукшина заявляет, что пенсии ей хватает, дочери помогают оплачивать сиделку, которую пришлось нанять из-за возраста.
«Мне хватает пенсии. Я получаю 25 тысяч рублей, плюс еще дают надбавку. Я справляюсь сама, у дочерей денег не беру», — рассказала артистка.
Александр Панкратов-Черный
Артист получает 57 тысяч рублей. Панкратов-Черный отметил, что на «еду хватает», однако отдых на море уже не по карману. Актер продолжает работать.
Алена Свиридова
Певица получает пенсию около 40 тысяч рублей, у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки. Свиридовой 62 года.
Юрий Николаев
Артист получает премию с надбавками, большую часть которой тратит на поддержание здоровья. Николаев состоит в штате Первого канала, и в свои 76 лет продолжает работать.
Виктор Сухоруков
Пенсия у 73-летнего актера составляет 65 тысяч рублей. На выплаты артист не жалуется, но продолжает работать.
Эдита Пьеха
Со всеми надбавками 87-летняя певица получает более 70 тысяч рублей. У нее фактически две пенсии — ей присвоили титул «Почетный шахтер», есть надбавка за звание народной.
Юрий Стоянов
Артисту 67 лет, продолжает активно сниматься. Своей пенсией он доволен, называет ее «приличной».
Наталья Фатеева
Артистка получает пенсию в 36 тысяч рублей, однако есть еще надбавка 30 тысяч за звание и 20 тысяч от режиссера Никиты Михалкова. Фатеевой 90 лет, ее трудовой стаж составляет 71 год.
* Признан иноагентом в России.