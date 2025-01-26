Сегодня 04:29 Прозябают в нищете? Знаменитые артисты рассказали о размерах своих пенсий 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Пенсия

Награды

Пенсионеры

Выплаты в России

Актеры

Артисты

Народный артист России Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии — 30 тысяч рублей. Он отметил, что мог бы увеличить размер выплаты, но не стал этого делать. Певец заявил, что предпочитает полагаться на доходы от работы, а не рассчитывать на пенсионные выплаты. Сколько получают другие российские звезды и насколько они довольны этими суммами — в материале 360.ru.

Лев Лещенко Певец получает пенсию в размере 30 тысяч рублей благодаря званию народного артиста и статусу полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Размер выплат можно повысить, однако 82-летний певец признался, что не хочет тратить время на походы по инстанциям. «Пусть эти средства получат те, кто действительно в них нуждается. Я обойдусь», — заявил Лещенко.

Лолита Певица, которой осенью исполнился 61 год, не жалуется на недостаток средств, она много работает и ее доходы во много раз превышают пенсию. По признанию Лолиты, размер ее пенсии составляет 23 800 рублей плюс московская надбавка. Певица активно занимается благотворительностью, помогает пострадавшим от обстрелов в Белгородской области. Прошлый год выдался для певицы непростым из-за участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. В соцсетях певица писала про свою пенсию. «Всем, кто писал под моими постами „бабка“ — подтверждаю с гордостью: вот мое пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 тысячи 856 рублей 55 копеек», — сообщила звезда.

Юрий Лоза Исполнитель заявил, что его пенсия составляет 16 тысяч рублей, и именно это заставляет его много работать. Из-за авторских отчислений 70-летнему Лозе не полагаются надбавки, о чем он неоднократно жаловался в соцсетях.

Фото: РИА «Новости»

Михаил Муромов Певец причисляет себя к нищим — пенсия у него всего 12 700 рублей. С него тоже сняли надбавки из-за авторских отчислений, которые составляют от двух до четырех тысяч рублей в месяц. Певец в 74 года не желает сдавать в аренду имеющуюся у него недвижимость и «прозябает в нищете».

Тамара Семина Актрисе 86 лет, она до сих пор снимается в кино. Семина считает себя «униженной и оскорбленной», получая мизерную пенсию в 17 тысяч рублей. Однако сумма должна быть раза в три больше — артисте положены надбавки за звание народной, региональную доплату и надбавку за возраст, которая положена пенсионерам старше 80 лет.

Фото: РИА «Новости»

Александр Збруев Актер честно признался, что не знает размер своей пенсии, она поступает на счет, куда он даже не заглядывает. Примерно 50 тысяч, считает 86-летний Збруев, с учетом надбавки за звание, возраст и государственные награды. Актер продолжает играть на сцене.

Александр Пашутин Актер второго плана доволен своей пенсией. Благодаря московским доплатам за звания и награды он получает около 95 тысяч рублей, он также продолжает сниматься в кино.

Владимир Винокур Юморист получает около 50 тысяч рублей. Винокуру 76 лет, он продолжает активно выступать. Артист переводит пенсионные выплаты на счет детского дома в Курской области.

Станислав Садальский Актеру исполнилось 76 лет, он не жалуется на размер своей пенсии, которая составляет 25 тысяч рублей плюс доплаты за звания и награды в размере 30 тысяч рублей. Садальский не считает себя бедным и уверен, что известные люди по сравнению с обычными россиянами находятся в лучшем положении.

Фото: РИА «Новости»

Юрий Антонов Исполнителя считают первым миллионером советской эстрады, свое состояние он сколотил еще в годы СССР. Антонову 79 лет, свою пенсию в размере около 50 тысяч рублей он тратит на корм бездомным животным.

Дмитрий Назаров Назаров с женой живет за границей и яростно критикует Россию, однако исправно получает пенсию от государства. Ее размер составляет больше 50 тысяч рублей. Актер выступает за границей и получает доход от YouTube-канала.

Алла Пугачева Примадонна российской эстрады сбежала из России с началом СВО, однако ей продолжают начислять пенсию более 55 тысяч рублей. Однако 75-летняя певица не пользуется выплатами, как делала это и ранее. Пугачева переводит свою пенсию давней поклоннице, прикованной к инвалидному креслу.

Фото: РИА «Новости»

Валерий Леонтьев Певец не был в России уже два года, но продолжает получать пенсию в размере около 60 тысяч рублей со всеми надбавками. Леонтьев прекратил концертную деятельность, но в средствах он не ущемлен, его накоплений хватает на безбедную жизнь. Леонтьеву исполнилось 75 лет.

Андрей Макаревич* Иноагент Макаревич* не отказался от пенсии в размере около 60 тысяч рублей, несмотря на негативное отношение к России. Уже два года 71-летний исполнитель живет в Израиле, гастролирует по миру. Помимо концертов, у Макаревича есть несколько других источников дохода.

Екатерина Семенова Актриса не жалуется на минимальную пенсию и в свои 64 года продолжает активно работать. «Такая пенсия стимулирует работать. И я втянулась. Много зависит от отношения: если человек хочет быть бедным, он так и будет бедным, даже если у него под подушкой есть деньги, он будет рассказывать, что без денег сидит. У меня другая ситуация», — поделила Семенова.

Виктор Бычков Семидесятилетний актер получает пенсию 17 тысяч. Бычков продолжает сниматься, поэтому ему не положены надбавки как неработающему пенсионеру.

Татьяна Анциферова Артистка получает 23 тысячи, у нее нет доплат за звания. Она сожалеет, что в свое время отказалась от него, так как звание «заслуженный» или «народный» для артистов с московской пропиской дает приличную надбавку к пенсии.

Фото: РИА «Новости»

Николай Дроздов Известный телеведущий не стал озвучивать размер своей пенсии, но судя по всем званиям и должностям, его выплата составляет около 40 тысяч рублей. Дроздову 87 лет, он профессор и почетный гражданин Рязанской области.

Лидия Федосеева-Шукшина Пенсия 86-летней актрисы составляет 65 тысяч рублей. Федосеева-Шукшина заявляет, что пенсии ей хватает, дочери помогают оплачивать сиделку, которую пришлось нанять из-за возраста. «Мне хватает пенсии. Я получаю 25 тысяч рублей, плюс еще дают надбавку. Я справляюсь сама, у дочерей денег не беру», — рассказала артистка.

Фото: РИА «Новости»

Александр Панкратов-Черный Артист получает 57 тысяч рублей. Панкратов-Черный отметил, что на «еду хватает», однако отдых на море уже не по карману. Актер продолжает работать.

Алена Свиридова Певица получает пенсию около 40 тысяч рублей, у нее есть надбавка за звание заслуженной артистки. Свиридовой 62 года.

Юрий Николаев Артист получает премию с надбавками, большую часть которой тратит на поддержание здоровья. Николаев состоит в штате Первого канала, и в свои 76 лет продолжает работать.

Виктор Сухоруков Пенсия у 73-летнего актера составляет 65 тысяч рублей. На выплаты артист не жалуется, но продолжает работать.

Фото: РИА «Новости»

Эдита Пьеха Со всеми надбавками 87-летняя певица получает более 70 тысяч рублей. У нее фактически две пенсии — ей присвоили титул «Почетный шахтер», есть надбавка за звание народной.

Юрий Стоянов Артисту 67 лет, продолжает активно сниматься. Своей пенсией он доволен, называет ее «приличной».

Наталья Фатеева Артистка получает пенсию в 36 тысяч рублей, однако есть еще надбавка 30 тысяч за звание и 20 тысяч от режиссера Никиты Михалкова. Фатеевой 90 лет, ее трудовой стаж составляет 71 год.

* Признан иноагентом в России.