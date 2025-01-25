«Я обойдусь». Лев Лещенко откровенно рассказал о размерах своей пенсии

Лев Лещенко, певец и народный артист РСФСР, рассказал о размере своей пенсии. В беседе с «Общественной службой новостей» он также пояснил, почему не предпринимает попыток увеличить ее.

По словам певца, его ежемесячные пенсионные выплаты составляют около 30 тысяч рублей. Как отметил Лещенко, такую сумму он получает благодаря званию народного артиста РСФСР и статусу полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством». Однако артист подчеркнул, что предпочитает полагаться на доходы от работы, а не рассчитывать на деньги, которые предоставляет ему государство.

Музыкант также пояснил, что в теории может легко повысить уровень своих пенсионных выплат, если обратится в соответствующие ведомства. Такой шаг он необходимым не считает.