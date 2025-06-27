Сегодня 12:44 Артист «через не могу». Профайлер по одному видео выяснил всю правду о Киркорове 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Состояние певца Филиппа Киркорова оставляет желать лучшего — артист до сих пор не оправился после полученного ожога на концерте, но всеми силами пытается скрыть внутреннюю боль. К такому выводу пришел профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с изданием «Царьград».

Старческий танец Специалист разобрал одно из последних видео с Киркоровым в соцсетях. На нем исполнитель вел себя неестественно. В начале ролика замер в скованной позе, смотрел будто бы сквозь камеры и людей, а лицо оставалось полностью безучастным. Потом артист начал танцевать, но движения были неестественно скованными. Певец почти не сходил с места и выглядел как робот. Обычно так танцуют старики, которым трудно двигаться. Однако возраст артиста — 58 лет и он должен быть еще в расцвете сил.

Фото: РИА «Новости»

Голова вперед, губа приподнимается Когда Анищенко посмотрел видео, особенно его смутила неправдоподобная улыбка артиста. По его словам, поп-король ощущает сильную боль, однако пытается скрыть это и улыбается. Видно, что тело звезды остается в напряжении. При этом на предыдущих видео Киркоров выглядел значительно хуже, так что, скорее всего, уже идет на поправку. «В самом начале улыбка немного неестественная, голова выдвинута вперед, но уже лучше, чем в прошлый раз. Губа приподнимается, такое легкое отвращение или неприятие. Ему неприятно, хочется немножко скорчить лицо», — сказал профайлер.

Фото: РИА «Новости»

Что случилось с Киркоровым? По словам эксперта, необычное поведение исполнителя точно не PR-ход ради хайпа. Изменения в поведении и внешнем виде Киркорова указывают на настоящие проблемы со здоровьем. Артист получил ожог руки из-за ошибки пиротехника на концерте, после чего надолго исчез из публичного пространства. Впервые после больницы он показался на церемонии «Муз-ТВ», и зрители сразу заметили, что с артистом что-то не так. Обычно уверенный в себе, Киркоров выглядел странно: с трудом держал награду, двигался скованно, а его натянутая улыбка была неестественной. Также он надел закрытую одежду, которая прятала даже руки.