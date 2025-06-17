Сегодня 15:44 Киркоров — отец Кендалл Дженнер? Как самая безумная теория о поп-короле захватила TikTok 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com/IMAGO_CraSH_imageSPACE, РИА «Новости» Знаменитости

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С конца мая соцсети охватила конспирологическая лихорадка: люди решили, что Кендалл Дженнер — внебрачная дочь певца Филиппа Киркорова. Приверженцы теории даже вычислили примерное время и место, где артист мог встретиться с матерью модели — Крис Дженнер. Подозрения подогревают общие черты, а их уже нашли немало: сходство видят в форме бровей, разрезе глаз и неких «артистичных жестах».

Внебрачная дочь? Фанаты вот уже больше месяца изучают фотографии молодого Киркорова и Кендалл Дженнер, в том числе ранние снимки американской звезды до пластики. На них видно, что у обоих есть общие черты — разрез карих глаз, смуглая кожа, темные волосы, решительный взгляд, широкий лоб, направление бровей. Кроме того, внешность юной Кендалл схожа с чертами дочери Киркорова Аллы-Виктории. Отдельно сторонники теории подчеркивают, что Кендалл значительно выше своих сестер Кардашьян, что сближает ее с высоким Киркоровым, рост которого достигает 190 сантиметров.

Фото: Disney/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Есть ли доказательства? Официального подтверждения знакомства Филиппа Киркорова и Крис Дженнер нет. В 1995 году, когда родилась Кендалл, Киркоров участвовал в «Евровидении» в Дублине. Годом ранее он давал концерт в Атлантик-Сити (США) с Аллой Пугачевой. С ней певец объявил о помолвке в январе 1994 года, а в марте 1995-го они официально поженились. Брак продлился до 2005 года. Несмотря на отсутствие доказательств возможного романа Киркорова с Дженнер и его официальные отношения с Пугачевой, пользователи TikTok продолжают развивать фантастическую теорию о родстве российского певца и американской модели. По их мнению, он мог встретиться с Крис Дженнер в Атлантик-Сити в 1994-м.

Фото: www.globallookpress.com

Кто такая Кендалл Дженнер Американская модель и медийная персона Кендалл Дженнер родилась в Лос-Анджелесе в семье бывшего олимпийского чемпиона Кейта Дженнера и продюсера Крис Дженнер. Она стала известна благодаря участию в реалити-шоу, которое рассказывало о жизни ее семьи — клана Кардашьян-Дженнер. В 14 лет начала модельную карьеру, быстро добившись успеха в индустрии моды. Она работала с ведущими мировыми брендами, а в 2017 году была признана самой высокооплачиваемой моделью по версии Forbes. Помимо модельного бизнеса, Дженнер занимается предпринимательской деятельностью. Несколько лет назад она запустила собственный бренд текилы под названием «818».