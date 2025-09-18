Сегодня 04:56 Голос без совести. Как живет Анна Нетребко после осуждения СВО и отъезда за границу 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Концерты

Россия

Театры

Анна Нетребко

Артисты

Валерий Гергиев

Оперная дива Анна Нетребко начала карьеру мытьем полов в Мариинском театре. Ее считали самым знаменитым голосом России, но все изменилось 24 февраля 2022 года. Артистка заняла неоднозначную позицию и теперь выступает для олигархов за деньги. Как Нетребко попала впросак с флагом Новороссии, за что открестилась от Родины и почему ее объявили в розыск — в материале 360.ru.

Казачка мыла полы в Мариинке Анна Нетребко — уроженка Краснодара. В ее семье бытует легенда о том, что свой род они ведут от донских казаков. Тягу к музыке будущая оперная звезда проявляла с детства. Из школьного ансамбля «Кубанская пионерия» Нетребко отправилась покорять Петербург. Еще студенткой Анну заметил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Упорству юной казачки можно позавидовать: чтобы ближе познакомиться с театром, Анна даже устроилась туда работать уборщицей. «Были жуткие деревянные швабры и грязные вонючие тряпки. Мы мыли вход, где все люди ходили, оставляли грязь, песок и воду», — вспоминала артистка. Подарок Гергиева Адаптироваться в театре Нетребко помог тот же Гергиев. Уже на прослушивании ей вместо крохотной партии доверили главную роль Сюзанны в «Свадьбе Фигаро». С середины 90-х Нетребко взялась уже за сцены за рубежом. Она дебютировала в США, исполнив партию Людмилы в опере «Руслан и Людмила» на сцене Сан-Франциско.

Фото: Starpix/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

За несколько лет молодая обладательница сопрано завоевала любовь публики в Сан-Франциско, блистая в «Богеме», «Свадьбе Фигаро», «Идоменее». Чуть позднее артистка заявила о себе сразу в двух мировых столицах оперы: спела партию Наташи Ростовой в «Войне и мире» на сцене нью-йоркской Метрополитен-опера и дебютировала на Зальцбургском фестивале в партии Донны Анны. Нетребко и флаг Новороссии Карьера Нетребко взлетела. Королевский оперный театр в Лондоне, миланская Ла Скала, Парижская опера, Венская опера, Берлин, Мюнхен, Мадрид — все ведущие площадки мира открыли ей двери. Певица стала записывать диски с ведущими лейблами. Ее альбомы Opera Arias, Sempre Libera, Russian Album расходились огромными тиражами. Нетребко блистала на международной арене и заслужила звание народной артистки России. На выборах 2012 года Анна Нетребко стала доверенным лицом Владимира Путина. Двумя годами позже оперная певица выступила на открытии сочинской Олимпиады — и почти сразу же попала в скандал. В декабре 2014 года Анна Нетребко пожертвовала миллион рублей в поддержку Донецкого оперного театра. В честь этого артистка сфотографировалась с представителем ДНР и флагом Новороссии. Поступок Нетребко на Западе не оценили.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Певица начала оправдываться. Сначала она заявила, что никаких политических целей не преследовала. Затем добавила, что вообще не узнала флага. Шокирующая личная жизнь Нетребко Первая красавица мировой оперной сцены еще в 2000-х сошлась с Николаем Зубковским, внуком знаменитой балерины. Позднее стало известно, что партнер бил артистку смертным боем — Нетребко терпела два года. «Бил он ее. Как-то раз отмутузил так, что у нее все лицо и тело были в синяках!», — уверяла одна из сотрудниц «Мариинки». Затем Нетребко сошлась с уругвайским артистом Эрвином Шроттом. В 2008 у них появился сын, Тьяго.

Брак с уругвайцем долго не продержался. Нетребко утешилась в объятиях азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Их союз казался сказочным: познакомились на репетициях оперы «Манон Леско» в Риме, вскоре сыграли роскошную свадьбу в Венеции в 2015 году. В июне 2024 года личная жизнь оперной дивы в очередной раз дала трещину. Эйвазов объявил о разводе. Тенор объяснил, что они с Нетребко просто «перестали смотреть в одну сторону». Пресса допускала, что разлад случился из-за детей. «Других детей у нас не получилось. Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы», — говорил Эйвазов. Постепенно каждый ушел в свои проекты: 53-летняя Анна обосновалась с сыном в Австрии, а 47-летний Юсиф все больше времени проводил на родине. Как Нетребко выкрутилась с СВО Сразу после начала специальной военной операции певица опубликовала в своих социальных сетях пост, где весьма осторожно выразилась по поводу происходящего. Она написала, что «прежде всего против [боевых действий]» и хочет мира, но при этом заявила, что неприемлемо требовать от артистов публично осуждать свою страну.

Я русская и люблю свою Родину, но у меня много близких и друзей на Украине <…> хочу добавить одну вещь: заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину — это неприемлемо! Анна Нетребко

Фото: РИА «Новости»

Осторожный комментарий не понравился ни россиянам, ни европейцам. Оперные театры один за другим стали отказываться от сотрудничества с Нетребко. После череды проблем с выступлениями певица разместила в соцсетях уже куда более резкое заявление о России и СВО. В публикации она «категорически осудила» военные действия России на Украине. Нетребко подчеркнула, что не связана ни с одной партией. При этом пост завершался фразой: «Я люблю свою родину Россию и ищу мира и единства, занимаясь искусством». На позицию Нетребко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Чиновник счел, что ее поступок «иначе как предательством не назовешь». Почти сразу же имя певицы пропало с российских афиш.

Фото: РИА «Новости»

Анна Нетребко и два стула В июне Нетребко дала большое интервью Die Zeit. Статья вышла под названием «Я остаюсь русской». В беседе с репортером Нетребко заявила, что любит свою родину. «Я люблю свою страну, свою культуру, людей. Я не считаю правильным то, что сейчас там происходит, но я остаюсь русской», — объяснила она. Затем Анна Нетребко рассказала, что в 2012 году «верила в благие намерения Владимира Путина». Прокомментировала она и свой концерт в 2021 году, который прошел в Кремле. Последний раз в России Анна Нетребко, по ее собственным словам, спела 23 февраля 2022 года. Уже утром следующего дня она решила покинуть страну. Нетребко уверяла, что возвращаться на Родину не планирует.

Но если говорить откровенно, я люблю выступать в своей стране и с нетерпением жду возможности снова петь там, как только позволят обстоятельства. Анна Нетребко

Почему Нетребко в розыске В мае 2025 года оперную диву объявили в розыск судебные приставы. Мировая звезда оперной сцены уклонилась от исполнения решения суда — тот разрешил проверку в ее петербургской квартире. Попасть в нее инженеры не смогли, артистка в России не живет. В итоге приставы внесли знаменитость в список разыскиваемых, чтобы вручить ей требование открыть двери для проверки. Если Нетребко продолжит игнорировать судебное решение, ей грозит штраф в 20 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.

Фото: РИА «Новости»

Довела Залужного до истерики Осенью 2025 года Анне Нетребко разрешили выступить в Лондоне. Эта новость довела бывшего главкома ВСУ Залужного до истерики. Он публично назвал разрешение Нетребко петь в британской столице «предательством» со стороны партнеров Украины. По данным британской прессы, Залужный был «невероятно разочарован» позицией Великобритании и даже пытался давить на правительство и дирекцию театра, но его «никто не слушал». Украинский дипломат заявил, что появление Нетребко на сцене — это своего рода проверка Запада на принципиальность. Как живет Нетребко? Покинув Россию, Анна Нетребко не осталась без работы — напротив, ее заработки, по слухам, только выросли. Российский продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что на Западе оперная дива теперь получает гонорар 8–10 миллионов рублей за один концерт.

Фото: РИА «Новости»

«Думаю, она дает тайные концерты для российских олигархов, потому что, когда она жила в России, ее очень часто заказывали», — предполагал Дворцов. Галя, у нас отмена Позиция Нетребко не помогла ей вернуться на европейские сцены просто так. В ряде стран ее по-прежнему встречают протестами и запретами. Украинские официальные лица открыто требуют не допускать Нетребко к выступлениям на Западе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак летом 2024 года заявил, что «российскую оперную певицу нельзя пускать в Европу зарабатывать деньги и продвигать русскую культуру». Под давлением украинской диаспоры и активистов некоторые европейские площадки действительно отменили концерты дивы. В Чехии, Польше и ряде скандинавских стран прокатились кампании против выступлений оперной дивы. Однако многие государства продолжают ее привечать — и, скорее всего, карьера Нетребко еще долго не пойдет на спад.