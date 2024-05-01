«Угроза общественному порядку». Концерт Анны Нетребко отменили в Швейцарии | 360°

01 мая 2024, 20:09
«Угроза общественному порядку». Концерт Анны Нетребко отменили в Швейцарии
Концерт Анны Нетребко в Люцерне отменили из-за конференции по Украине
Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко и ее супруга Юсифа Эйвазова в Люцерне, который должен был пройти 1 июня 2024 года, отменили по требованию властей города. Об этом сообщили на сайте концертного зала KKL Luzern.
Муниципалитет объяснил этот шаг географической близостью выступления Нетребко c местом проведения так называемой Украинской «мирной конференции».
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«Следовало ожидать угрозы общественному порядку», — отметили на сайте концертного зала.
В августе 2023 года Нетребко обратилась в суд с иском против нью-йоркского театра «Метрополитен-опера». Певица потребовала за отмененные выступления компенсацию в размере, равном более 34 миллионам рублей.
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