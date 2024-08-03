На Украине призвали запретить выступления Анны Нетребко в Европе

Ермак призвал не допустить возврата оперной дивы Нетребко на сцену в ЕС и США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал запретить выступления оперной певицы Анны Нетребко на европейской сцене. Об это он заявил в своем Telegram-канале .

«Сейчас очень важно, чтобы российские деятели не имели возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад», — написал он.

Ермак негативно воспринял новость о возвращении Нетребко на сцену Римской оперы, где она будет участвовать в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.

Он убежден, что украинские союзники не должны допустить выступлений российской артистки. Ермак также напомнил, что в 2012 году певица была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России. Кроме того, она посетила Донецк, где «держала флаг „Новороссии“».

Ранее организаторы гала-концерта на площадке Palm Beach Opera во Флориде, запланированного на 3 февраля 2025 года, пригласили Нетребко. Это будет ее первое выступление в США с 2019 года.