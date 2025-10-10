Сегодня 16:34 Ангел, разбивающий семьи. Как Оксана Олешко из Hi-Fi предала Левкина и увела миллионера 0 0 0 Фото: Соцсети Оксаны Олешко, РИА Новости Знаменитости

В этом году исполнилось 50 лет Оксане Олешко, которая в конце 90-х и начале нулевых была лицом легендарной группы Hi-Fi. Миловидная блондинка с ангельской улыбкой быстро покорила публику. Однако за нежной внешностью всегда скрывался весьма непростой характер. Как знаменитость рушила семьи и какой удар нанесла экс-супругу Владимиру Левкину — в материале 360.ru.

Рождение звезды Будущая артистка появилась на свет 13 февраля 1975 года в Барнауле в семье отца-военного и матери-геолога. В 1980 году жизнь семьи резко изменилась с переездом в Тбилиси. Именно там родители, видя неуемную энергию дочери, отдали ее на бальные танцы и спортивную гимнастику. После третьего класса судьба Оксаны была определена — она поступила в хореографическое училище и в итоге получила диплом артистки балета. Талант девушки быстро заметили: ее стали приглашать выступать на спектаклях в Тбилисский театр оперы и балета. Окончив училище, Олешко отправилась со своими сокурсниками на гастроли в Москву — и осталась в столице покорять новые высоты. Первой ступенькой стала работа в Детском музыкальном театре Наталии Сац, однако через некоторое время из-за творческих и финансовых разногласий она покинула театр.

Фото: Соцсети Оксаны Олешко

Дальше девушка стала прокладывать себе путь на большую эстраду, начав выступать в хореографических группах знаменитых артистов. Вскоре ей удалось попасть в балет Дмитрия Маликова. С самим артистом и его супругой у Оксаны сложились теплые, дружеские отношения — она даже написала слова к нескольким песням музыканта. Следующей остановкой оказался балет группы «На-На», где в жизни восходящей звезды появился Владимир Левкин. За связь с ним продюсер коллектива Бари Алибасов и уволил танцовщицу. Но ее карьера продолжилась: девушка сотрудничала с Олегом Газмановым, Андреем Губиным и даже Николаем Караченцовым. Переломный момент наступил в 1998 году, когда продюсер Эрик Чантурия пригласил Оксану в свой новый проект — группу Hi-Fi. Коллектив завоевал сердца миллионов поклонников, и об Олешко узнала вся страна. Казалось, что артистка добилась всего, чего хотела, однако в начале 2003 года она приняла неожиданное решение и объявила об уходе из группы, чтобы посвятить себя семье.

Фото: Соцсети Оксаны Олешко

Любовь, предательство и скандалы Поначалу бурный роман Олешко с Левкиным осложнялся не только их совместной работой, но и тем, что Владимир был женат. Но певец настолько потерял голову от новой возлюбленной, что ради нее оставил супругу и дочь. Парочка сыграла свадьбу, еще не зная, что судьба приготовила жесткое испытание: вскоре Владимир заболел раком. Судя по всему, тогда Оксана поняла, что не готова к таким проверкам на прочность. У нее закрутился роман с другим. Молодая женщина пыталась скрывать измены, но оказавшегося в больнице Левкина не навещала. Ухаживала за ним бывшая жена, которой он разбил сердце своим предательством. Поняв, что он сделал ошибку, певец развелся с Олешко, оставив ей квартиру. Позже в интервью он давал понять, что связь с Оксаной принесла ему куда больше горя, чем радости.

Фото: РИА «Новости»

Вторым супругом красавицы-блондинки оказался состоятельный предприниматель Антон Петров, с которым она познакомилась во время отдыха на Лазурном берегу. Именно ради брака с этим мужчиной артистка решилась покинуть Hi-Fi. От Петрова она родила дочерей Елизавету и Веронику. Петров делал все, чтобы избранница ни в чем не нуждалась, но это не помогло сохранить семью. Оксане хотелось большего, и через несколько лет она нашла себе еще более богатого спутника жизни. Скандал грянул в 2010 году, когда всплыло, что Олешко стала причиной крушения брака миллионера Сергея Цвитненко. Влюбившийся без памяти бизнесмен бросил супругу и детей, в том числе сына-инвалида, чтобы быть вместе с новой пассией. Отношения Сергея и Оксаны были бурными, но сложными. У них родился сын Платон, но в итоге парочка так и не добралась до ЗАГСа. Экс-супруга миллионера Маргарита Цвитненко в беседе с «Экспресс газетой» утверждала, что предприниматель не стерпел неиссякаемой жадности Олешко. «Она слишком алчная, я ее не потяну. Ты же ангел по сравнению с ней», — якобы сказал Сергей Маргарите.

Фото: Соцсети Оксаны Олешко

Как живет сейчас Оксана Олешко В феврале 2025 года артистке исполнилось 50 лет. Выглядит она заметно моложе, форму удается поддерживать благодаря регулярным занятием в спортзале и увлечению конным спортом, которым звезда занимается вместе с младшей дочерью. Несмотря на то, что знаменитость давно отошла от мира шоу-бизнеса, она по-прежнему поддерживает теплые отношения с бывшими коллегами по цеху. Так, зимой Митя Фомин публично поздравлял давнюю подругу с днем рождения в соцсети. «Ты всегда умеешь своим присутствием озарить и сделать момент необыкновенным! Пусть эта красота, врожденное обаяние, чувство вкуса и стиля никогда тебя не покидают», — писал певец. Что касается личной жизни знаменитости, то в последнее время Олешко старается не афишировать отношения. В 2019 году стало известно о ее романе с триатлонистом Евгением Романенко, который младше на 11 лет. Однако удалось ли паре сберечь чувства спустя шесть лет, неизвестно.