Сперма лосося и уколы. Митя Фомин рассказал, как пытается сохранить молодость

Митя Фомин признался, что не против омолаживающих процедур со спермой лосося

Фото: РИА «Новости»

Певец Митя Фомин заявил, что положительно относится к омолаживающим «уколам красоты» и даже не против пробовать процедуры со спермой лосося. Об этом фронтмен группы Hi-Fi рассказал в разговоре с Пятым каналом.

По словам Фомина, он пробовал многие бьюти-методики. Он отметил, что современная аппаратная косметология предлагает огромное количество вариаций омолаживающих «рецептов».

«Только когда уже все обвиснет, наверное, сделаю себе какую-нибудь подтяжку. Пока, слава богу, держусь спортом, пробежками, витаминами, минералами, любовью всех вас, моих зрителей. А косметологию никто не отменял», — сказал артист.

Также Митя Фомин не против попробовать специфичные процедуры, например, с применением спермы лосося. Доказано, что биоматериал рыбы богат особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток.

Ранее Фомин заявил, что секрет большинства российских долгожителей заключается в их общении с молодым поколением.

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