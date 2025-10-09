Аборт из-за шантажа матери и тайна сына-первенца: трагедии и разводы Натальи Громушкиной
В конце сентября популярной российской артистке Наталье Громушкиной исполнилось 50 лет. За лучезарной улыбкой звезды скрывается история, которой хватило бы на несколько жизненных драм. Как актриса справилась с потерей ребенка, скандальным разводом с Домогаровым и нашла в себе силы начать все с чистого листа — в материале 360.ru.
Детство Натальи Громушкиной
Будущая артистка родилась в Москве в интеллигентной семье, в которой вырасти обычным ребенком было практически невозможно.
Ее отец был доктором исторических наук и полиглотом, мать — востребованной переводчицей, а дедушка, оказавший большое влияние на Наталью, — настоящей семейной легендой. В годы войны Павел Георгиевич виртуозно подделывал документы для советской разведки, включая самого Рудольфа Абеля.
Сама Громушкина называла то время «детским военным училищем». График девочки был расписан практически поминутно. В шесть лет она занималась в многочисленных кружках, а в 10 уже гастролировала по миру с ансамблем Гостелерадио.
Помимо этого, Наталья обучалась в музыкальной школе, усиленно занималась литературой и была участницей вокально-инструментального ансамбля. Ее таланты прокачивались по всем направлениям.
Карьера Натальи Громушкиной
Первый крупный прорыв случился, когда Громушкиной было 10 лет: ее взяли в состав советско-американского мюзикла «Дитя мира». То, с каким усердием девочка подошла к работе, поразило всех. Именно тогда будущая звезда поняла, что хочет связать со сценой всю свою жизнь.
Через три года в жизнь Громушкиной ворвалось кино. Ее дебют на экране состоялся в военной драме «До первой крови». Казалось, что выбор профессии сделан окончательно, однако после школы артистка приняла неожиданное решение и поступила в ГИТИС на режиссерский факультет.
Впрочем, артистические таланты Натальи взяли свое: когда она была на третьем курсе, девушку пригласили играть на одну из главных сцен страны — в Театр имени Моссовета.
С того момента карьера актрисы развивалась молниеносно. В 1990 году ей досталась серьезная роль: в экранизации повести Достоевского «Вечный муж» она сыграла Надежду Федосеевну и отлично справилась с задачей.
Позже в ее фильмографии появился популярный детектив «Марш Турецкого» и легендарный ситком «Моя прекрасная няня», где Наталья сыграла харизматичную харьковчанку Лизу.
Помимо съемок, Громушкина успевала принимать участие в излюбленных зрителями шоу. Она покорила паркет в передаче «Танцы со звездами» и впечатлила публику в музыкальном проекте «Три аккорда».
Личная жизнь Натальи Громушкиной
За внешним благополучием артистки скрывалась драма, которую она пережила еще на втором курсе института: в автокатастрофе погиб ее брат. Через три месяца после несчастья Наталья забеременела, однако ее родители восприняли новость в штыки.
Особенно остро отреагировала мать Громушкиной, которая не оправилась от горя и не была готова принять внука или внучку.
Она плакала и умоляла меня отказаться от ребенка, угрожая, что наложит на себя руки.
Наталья Громушкина
Поддавшись давлению, Наталья сделала аборт, что стало для нее большим ударом.
Пережить утрату помогла лишь первая любовь — капитан команды КВН Валерий Закутский, с которым знаменитость связывал длительный роман. До ЗАГСа парочка не добралась, из-за чего чувства Громушкиной стали увядать, а отношения сошли на нет.
После этого Наталье приписывали романы с Венсаном Пересом и Николаем Цискаридзе. Но в начале нулевых ее сердце покорил коллега по цеху Александр Домогаров.
Брак с Домогаровым
Искра между артистами пробежала мгновенно. Это была яркая связь, страстная и наполненная эмоциями. В 2001-м влюбленные поженились, но союз продержался только четыре года.
Супруги постоянно скандалили на почве ревности и амбиций. В январе 2005 года они оформили развод. Однако жизнь приготовила сюрприз: спустя три месяца после официального расторжения брака Наталья родила сына Гордея.
Громушкина дала мальчику свою фамилию, но в графе «отец» указала Домогарова. Сам артист, известный непростым характером, отрицал отцовство. Как выяснилось позже с помощью генетического теста, это было правдой — биологическим отцом Гордея был не Александр.
Имя настоящего родителя своего сына Громушкина хранит в тайне до сих пор.
Второй брак и рождение дочери
В 2012 году артистка отправилась под венец во второй раз. Ее избранником стал актер Илья Оболонков, с которым звезда познакомилась на репетициях спектакля «Седина в бороду».
Партнеры сперва играли любовь на сцене, а вскоре закрутили ее и в реальной жизни. Оболонков мечтал о семье и детях. Кроме того, он смог найти общий язык с сыном возлюбленной.
В июне 2013-го у супругов родилась общая дочь, которую назвали Илианой. Со стороны казалось, что в этом браке царит идиллия, но никто не знает, что творилось за закрытыми дверьми на самом деле.
В 2018 году Наталья неожиданно для публики поставила точку в этих отношениях. Будучи на гастролях в другом городе, она позвонила Илье и попросила его съехать в течение нескольких дней.
Оболонков пытался убедить жену не рвать отношения, но она осталась непреклонна. Причины столь жесткого решения Громушкина так и не раскрыла.
Как сейчас живет Наталья Громушкина
Недавно актриса отметила юбилей — 29 сентября ей исполнилось 50 лет. Она по-прежнему играет в театре и снимается в кино. Кроме того, с 2016 года передает свой опыт студентам Института театрального искусства.
Свободное время Наталья уделяет близким людям, спорту, дайвингу и рыбалке. О личной жизни на сегодняшний день Громушкина предпочитает не распространяться, однако фанаты уверены, что без мужского внимания красавица-артистка не остается.