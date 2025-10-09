Сегодня 12:30 Аборт из-за шантажа матери и тайна сына-первенца: трагедии и разводы Натальи Громушкиной 0 0 0 Фото: Соцсети Натальи Громушкиной Знаменитости

Дети

Кино

Театры

Брак

Актеры

Артисты

В конце сентября популярной российской артистке Наталье Громушкиной исполнилось 50 лет. За лучезарной улыбкой звезды скрывается история, которой хватило бы на несколько жизненных драм. Как актриса справилась с потерей ребенка, скандальным разводом с Домогаровым и нашла в себе силы начать все с чистого листа — в материале 360.ru.

Детство Натальи Громушкиной Будущая артистка родилась в Москве в интеллигентной семье, в которой вырасти обычным ребенком было практически невозможно. Ее отец был доктором исторических наук и полиглотом, мать — востребованной переводчицей, а дедушка, оказавший большое влияние на Наталью, — настоящей семейной легендой. В годы войны Павел Георгиевич виртуозно подделывал документы для советской разведки, включая самого Рудольфа Абеля. Сама Громушкина называла то время «детским военным училищем». График девочки был расписан практически поминутно. В шесть лет она занималась в многочисленных кружках, а в 10 уже гастролировала по миру с ансамблем Гостелерадио. Помимо этого, Наталья обучалась в музыкальной школе, усиленно занималась литературой и была участницей вокально-инструментального ансамбля. Ее таланты прокачивались по всем направлениям.

Фото: Соцсети Натальи Громушкиной

Карьера Натальи Громушкиной Первый крупный прорыв случился, когда Громушкиной было 10 лет: ее взяли в состав советско-американского мюзикла «Дитя мира». То, с каким усердием девочка подошла к работе, поразило всех. Именно тогда будущая звезда поняла, что хочет связать со сценой всю свою жизнь. Через три года в жизнь Громушкиной ворвалось кино. Ее дебют на экране состоялся в военной драме «До первой крови». Казалось, что выбор профессии сделан окончательно, однако после школы артистка приняла неожиданное решение и поступила в ГИТИС на режиссерский факультет. Впрочем, артистические таланты Натальи взяли свое: когда она была на третьем курсе, девушку пригласили играть на одну из главных сцен страны — в Театр имени Моссовета. С того момента карьера актрисы развивалась молниеносно. В 1990 году ей досталась серьезная роль: в экранизации повести Достоевского «Вечный муж» она сыграла Надежду Федосеевну и отлично справилась с задачей.

Фото: Соцсети Натальи Громушкиной

Позже в ее фильмографии появился популярный детектив «Марш Турецкого» и легендарный ситком «Моя прекрасная няня», где Наталья сыграла харизматичную харьковчанку Лизу. Помимо съемок, Громушкина успевала принимать участие в излюбленных зрителями шоу. Она покорила паркет в передаче «Танцы со звездами» и впечатлила публику в музыкальном проекте «Три аккорда». Личная жизнь Натальи Громушкиной За внешним благополучием артистки скрывалась драма, которую она пережила еще на втором курсе института: в автокатастрофе погиб ее брат. Через три месяца после несчастья Наталья забеременела, однако ее родители восприняли новость в штыки. Особенно остро отреагировала мать Громушкиной, которая не оправилась от горя и не была готова принять внука или внучку.

Она плакала и умоляла меня отказаться от ребенка, угрожая, что наложит на себя руки. Наталья Громушкина

Поддавшись давлению, Наталья сделала аборт, что стало для нее большим ударом. Пережить утрату помогла лишь первая любовь — капитан команды КВН Валерий Закутский, с которым знаменитость связывал длительный роман. До ЗАГСа парочка не добралась, из-за чего чувства Громушкиной стали увядать, а отношения сошли на нет. После этого Наталье приписывали романы с Венсаном Пересом и Николаем Цискаридзе. Но в начале нулевых ее сердце покорил коллега по цеху Александр Домогаров.

Фото: Соцсети Натальи Громушкиной

Брак с Домогаровым Искра между артистами пробежала мгновенно. Это была яркая связь, страстная и наполненная эмоциями. В 2001-м влюбленные поженились, но союз продержался только четыре года. Супруги постоянно скандалили на почве ревности и амбиций. В январе 2005 года они оформили развод. Однако жизнь приготовила сюрприз: спустя три месяца после официального расторжения брака Наталья родила сына Гордея. Громушкина дала мальчику свою фамилию, но в графе «отец» указала Домогарова. Сам артист, известный непростым характером, отрицал отцовство. Как выяснилось позже с помощью генетического теста, это было правдой — биологическим отцом Гордея был не Александр. Имя настоящего родителя своего сына Громушкина хранит в тайне до сих пор. Второй брак и рождение дочери В 2012 году артистка отправилась под венец во второй раз. Ее избранником стал актер Илья Оболонков, с которым звезда познакомилась на репетициях спектакля «Седина в бороду». Партнеры сперва играли любовь на сцене, а вскоре закрутили ее и в реальной жизни. Оболонков мечтал о семье и детях. Кроме того, он смог найти общий язык с сыном возлюбленной.

Фото: Соцсети Натальи Громушкиной

В июне 2013-го у супругов родилась общая дочь, которую назвали Илианой. Со стороны казалось, что в этом браке царит идиллия, но никто не знает, что творилось за закрытыми дверьми на самом деле. В 2018 году Наталья неожиданно для публики поставила точку в этих отношениях. Будучи на гастролях в другом городе, она позвонила Илье и попросила его съехать в течение нескольких дней. Оболонков пытался убедить жену не рвать отношения, но она осталась непреклонна. Причины столь жесткого решения Громушкина так и не раскрыла. Как сейчас живет Наталья Громушкина Недавно актриса отметила юбилей — 29 сентября ей исполнилось 50 лет. Она по-прежнему играет в театре и снимается в кино. Кроме того, с 2016 года передает свой опыт студентам Института театрального искусства. Свободное время Наталья уделяет близким людям, спорту, дайвингу и рыбалке. О личной жизни на сегодняшний день Громушкина предпочитает не распространяться, однако фанаты уверены, что без мужского внимания красавица-артистка не остается.