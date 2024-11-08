Актриса Громушкина назвала театр вечным искусством
На фоне общей цифровизации, глобального прогресса и развития искусственного интеллекта театр остается вечным искусством. Таким мнением поделилась с НСН актриса театра и кино Наталья Громушкина.
По ее словам, любовь к театру взращивается целыми поколениями. Ни один спектакль не может быть точно таким же, как предыдущий, по этой причине, например, кино никогда не сравнится с театром, подчеркнула артистка.
Она добавила, что нужно прилагать как можно больше усилий, чтобы поддерживать жизнь этого искусства. Потому что именно во время спектакля происходит обмен энергий зрителей и актеров, который невозможен при просмотре даже самого лучшего фильма.