Актриса Громушкина назвала театр вечным искусством

По ее словам, любовь к театру взращивается целыми поколениями. Ни один спектакль не может быть точно таким же, как предыдущий, по этой причине, например, кино никогда не сравнится с театром, подчеркнула артистка.

Она добавила, что нужно прилагать как можно больше усилий, чтобы поддерживать жизнь этого искусства. Потому что именно во время спектакля происходит обмен энергий зрителей и актеров, который невозможен при просмотре даже самого лучшего фильма.