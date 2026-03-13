Сегодня 05:31 Абдулов изменял, но она терпела. Какое проклятие Ирина Алферова передала любимой дочери 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Актриса Ирина Алферова запомнилась публике не только как прекрасная Констанция из экранизации «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», но и как ревнивая жена советского секс-символа Александра Абдулова. На самом деле в ее жизни было много других ролей и отношений, достойных книги. 360.ru вспомнил главные из них.

Биография Ирины Алферовой Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске в семье юристов. Сама она выбрала сцену — в старших классах школы занималась в театральной студии при Доме ученых в Академгородке, по окончании поступила в ГИТИС.

Всесоюзную известность актрисе принесла роль, полученная еще на четвертом курсе — Даши в телеверсии «Хождения по мукам». В 1978 году Алферова сыграла Констанцию в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах», затем получила еще несколько крупных ролей.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

Почти 20 лет она проработала в московском «Ленкоме», пока не перешла в театр «Школа современной пьесы» и не попробовала себя в более прибыльных антрепризах. Первая любовь Алферовой — скрипач из Сибири Однокурсник актрисы в ГИТИСе, режиссер Иосиф Райхельгауз, питал к ней сильные чувства, но, к сожалению, безответные. По его воспоминаниям, по ней вздыхал весь театральный институт, сама же Алферова любила музыканта.

У Иры был возлюбленный из какого-то дальнего сибирского города. Она уже в те года снималась в кино. И помню, что Ирочка копила деньги, летала к этому парню на концерты. Ее возлюбленный был скрипачом. Иосиф Райхельгауз Режиссер

Имя музыканта нее сохранилось в истории. Райхельгауз рассказал, что после этого романа она познакомилась с будущим отцом своей единственной дочери. Биологический отец Ксении Алферовой Первым мужем актрисы стал сын болгарского посла Бойко Гюров. В 1970-е годы он учился в МГИМО, Алферова — в ГИТИСе. Молодые встретились на приеме в посольстве Болгарии и подружились, затем у них закрутился роман. Актриса уехала на родину любимого, родила ребенка, но быстро вернулась. Вероятно, актриса рассказала матери далеко не все. Со стороны брак складывался замечательно: пара жила в квартире площадью 350 квадратных метров, не бедствовала, свекор обожал внучку, сам поднимал, кормил и гулял с ней. Но у Алферовой совсем не заладились отношения со свекровью, избранник оказался «маменькиным сынком». К тому же она скучала по родине и работе, а муж хотел запереть ее дома.

Фото: РИА «Новости»

Когда начались съемки продолжения «Хождения по мукам», Алферова уехала в Москву и поняла, что совершила ошибку. Последней каплей стало то, что во время одной из ссор по возвращении актрисы в Болгарию муж дал ей пощечину. Она не стерпела унижения, собрала чемодан и уехала. Пришлось начинать практически с нуля, ища работу и снимая жилье. Некоторое время Алферова жила в мастерской художника Ильи Глазунова и позировала для графики к Достоевскому. Дочь актриса отправила на воспитание к матери. Девочка даже называла ее «Бамой», а не бабушкой. До подросткового возраста она считала Абдулова родным отцом, а с биологическим познакомилась гораздо позже, когда уже став знаменитой поехала в Болгарию.

Фото: Ксения Алферова. Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Я не стала расспрашивать внучку, как прошла встреча. Это их дело. Но когда связь потеряна в младенчестве, в таком возрасте ее восстанавливать сложно. У Бойко есть своя семья, дети. После отъезда Иры он женился», — рассказала бывшая теща Гюрова, Ксения Алферова — старшая. Мужчина по-прежнему живет в Софии, у него двое детей — Анна и Стоян. Дочь Алферовой внешне похожа на сводную сестру. Болгарские родственники смотрят ее фильмы и поддерживают связь в соцсетях. Измены Абдулова: Алферова призналась, что постоянно плакала Всего через два года после рождения дочери Алферова вышла за Александра Абдулова. Он воспитал падчерицу, как родную, поэтому в прессе его ошибочно называют ее отцом.

«Абдулов первый подошел, когда меня представили труппе „Ленкома“. Большой-большой мальчик. Весь такой рыжий, некрасивый, очень смешной, в джинсовом костюме. Начал мельтешить вокруг меня», — вспоминала актриса.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look / www.globallookpress.com

После свадьбы муж настоял на том, чтобы забрать дочь Алферовой у бабушки и воспитывать самостоятельно. Первые несколько лет семья ютилась в общежитии, получить квартиру в Москве им помог актер Евгений Леонов.

Интересно Алферова могла познакомиться с Абдуловым на съемках «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Актер пробовался на роль д’Артаньяна, потом Рошфора, но его не утвердили.

Актеры страстно любили друг друга и считались одной из самых красивых пар советского кинематографа. Они хорошо сработались на съемочной площадке, получив роли в мелодрамах «С любимыми не расставайтесь» и «Предчувствие любви». Союз омрачала популярность Абдулова у противоположного пола: прямо перед свадьбой он чуть не изменил ей с женой Виталия Соломина Марией, уже в браке соблазнил журналистку Дарью Асламову и множество других женщин.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

«Он очень много натворил в этой жизни. <…> От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала», — заявила позже Алферова. Ее терпение лопнуло в 1993 году после поездки в Югославию. По возвращении узнав об очередной интрижке, она объявила мужу о разводе. Своеобразной женской местью за расставание стали съемки в клипе Александра Серова на песню «Еще раз о любви» («Ты меня любишь») в 1990 году. Актриса в 39 лет находилась в прекрасной форме и снялась в откровенных позах и страстных сценах с певцом, из-за чего пошли слухи об их романе.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look / www.globallookpress.com

Абдулов после развода запил. Близкий друг актера, фотограф Валерий Плотников беспокоился, что он буквально убивал себя — уходил в загулы и просиживал вечера в казино. Только в 2006 году он снова женился — на Юлии Мешиной. У супругов родилась дочь, а в 2008 году актер умер от рака. Тягу к бабникам Алферова передала дочери. Практически сразу после того, как подтвердился ее развод с Егором Бероевым, стало известно, что бывший муж окольцевал молодую балерину. Женщина тяжело пережила расставание. Приемные дети Ирины Алферовой Третьим мужем стал актер Сергей Мартынов. Он положил глаз на Алферову еще в 1978 году, когда увидел ее выходившей из вагона в Минске.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Когда я взглянул в ее зеленые глаза, то понял, что пропал. Мое сердце тогда было свободным», — вспоминал он. Режиссер Геннадий Иванов рассказал Мартынову, что недавно эта красавица вышла за Абдулова, поэтому рассчитывать не на что. Затем они встретились на озвучивании зарубежного фильма и по-дружески сблизились, а в 1991 году снялись в триллере «Звезда шерифа».

Он собрал меня по частям. Я говорила, а он слушал, слушал, слушал. И отвечал, и делал выводы — иногда такие смешные, что я улыбалась. <…> При всей его красоте чувствовалось, что этот человек не просто артист, но еще и настоящий мужчина. Сергей словно магнит притягивал к себе. Ирина Алферова Актриса

Формально оба актера еще находились в браке. Абдулов встречался с другими. Жена Мартынова, получив предложение о работе, вместе с детьми уехала в Лондон и ждала, когда присоединится супруг. Он ехать не хотел и, как мог, откладывал эмиграцию. Между ними все-таки вспыхнула любовь. Мартынов рассказал обо всем жене и она, как ни странно, отнеслась к этому с пониманием. Алферова тоже пообщалась с ней и сохранила только хорошие воспоминания. В 1995 году актеры поженились.

Фото: РИА «Новости»

Через два года бывшая жена Мартынова умерла из-за врачебной ошибки. Алферова приняла и воспитала двух детей от второго брака Мартынова, Анастасию и Сергея, а также сына своей покойной сестры Татьяны.