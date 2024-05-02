Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров | 360°

02 мая 2024, 14:31
Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров
The Mirror: мемуары принца Гарри глубоко обидели Кейт Миддлтон
Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон сильно обиделась после публикации мемуаров его брата Гарри. Об этом сообщило издание The Mirror.
По информации СМИ, пара не планирует встречаться с Гарри во время его предстоящего визита в Лондон. Они также перестали общаться с ним и его женой Меган Маркл.
Реклама
«Уильям и Кэтрин почувствовали себя полностью преданными после выхода мемуаров Гарри», — отметил источник издания.
В связи с болезнью Миддлтон возобновить отношения стало еще сложнее. Родные не хотят подвергать герцогиню дополнительному стрессу.
В конце марта принцесса Уэльская рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Некоторые предположили, что у принцессы рак толстой кишки.
Маркл отказалась навестить онкобольную родственницу. Она не захотела встречаться и сослалась на то, что не хочет вывозить за рубеж детей.
Великобритания
Принц Гарри
Отношения
Меган Маркл
Королевская семья Британии
Принц Уильям
Реклама
Реклама