Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 14:31 Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри из-за его мемуаров The Mirror: мемуары принца Гарри глубоко обидели Кейт Миддлтон I–Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Супруга принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон сильно обиделась после публикации мемуаров его брата Гарри. Об этом сообщило издание The Mirror.

По информации СМИ, пара не планирует встречаться с Гарри во время его предстоящего визита в Лондон. Они также перестали общаться с ним и его женой Меган Маркл.

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«Уильям и Кэтрин почувствовали себя полностью преданными после выхода мемуаров Гарри», — отметил источник издания.

В связи с болезнью Миддлтон возобновить отношения стало еще сложнее. Родные не хотят подвергать герцогиню дополнительному стрессу.

В конце марта принцесса Уэльская рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Некоторые предположили, что у принцессы рак толстой кишки.

Маркл отказалась навестить онкобольную родственницу. Она не захотела встречаться и сослалась на то, что не хочет вывозить за рубеж детей.