«Какое это облегчение». Кейт Миддлтон сообщила об окончании химиотерапии
Жена наследника британского престола и, вероятно, будущая королева Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии. Многие обрадовались за принцессу Уэльскую, ведь рак, судя по всему, отступил. Можно ли говорить о полном выздоровлении и когда Миддлтон появится на публике — в материале 360.ru.
Кейт Миддлтон завершила курс химеотерапии
В понедельник, 9 сентября, в аккаунте Уэльских появилось видеосообщение принцессы. Она завершила курс химиотерапии.
«Я не могу передать словами, какое это облегчение — наконец завершить химиотерапию», — рассказала Миддлтон.
Кейт объяснила, что последние девять месяцев стали испытанием для нее и семьи.
«Жизнь может измениться в одно мгновение. Нам пришлось пробираться сквозь шторм и неизведанные дороги», — отметила принцесса.
По ее словам, бороться с раком страшно и непредсказуемо для всех, особенно для близких. Это испытание помогает взглянуть на мир по-новому: оно научило Кейт и Уильяма ценить простые, но важные вещи, которые многие считают само собой разумеющимися. Например, любить и быть любимым.
«Моя цель — делать все, чтобы рак не вернулся. Хотя химиотерапия завершилась, мой путь к полному выздоровлению и исцелению будет долгим. И я буду использовать каждый день», — заверила жена наследника.
Миддлтон добавила, что с нетерпением ждет возвращения к работе — в ближайшее время она планирует участвовать в большом количестве королевских мероприятий «по возможности».
Также принцесса поблагодарила сочувствующих за поддержку и сострадание. Она обратилась к онкобольным и заверила, что душой останется с ними.
«Всем, кто продолжает борьбу с раком: я остаюсь с вами бок о бок, плечом к плечу», — подчеркнула Кейт.
На фоне речи показали кадры из летнего отпуска Миддлтон с семьей: детьми Джорждем, Шарлоттой, Луи и принцем Уильямом в Норфолке.
На видео Уэльские много смеются и обнимаются у морского побережья и под соснами. Луи качают на качелях, Уильям играет с мячом и ракеткой, семья перелазит через бревна, позирует на стогах сена, играет в покер за семейным столом, организовывает пикник на природе. Особенно интимными получились кадры Уильяма и Кейт на одеяле на пляже с собакой.
В видео мелькали родители Миддлтон, короля Карла III не было.
Когда стало известно о заболевании Кейт Миддлтон
Слухи о том, что у принцессы Уэльской обнаружили рак, появились незадолго до официального объявления. Все началось с новости о болезни короля Великобритании Карла. Он сообщил об этом в феврале 2024 года и заявил, что намерен лечиться и параллельно исполнять свои обязанности.
Примерно в то же время из поля зрения пропала Кейт. Кенсингтонский дворец сообщал, что в конце года она перенесла операцию на брюшной полости, но здоровью ничего не угрожает. Позднее выяснилось, что после хирургического вмешательства Уэльская прошла еще одно медицинское обследование, которое помогло выявить раковые клетки в организме.
Об онкозаболевании Кейт Миддлтон официально стало известно 18 марта 2024 года. Принцесса Уэльская записала видеообращение, в котором поблагодарила всех за поддержку и сообщила о начале химиотерапии. Какой именно орган поразил рак — неизвестно.
Когда ближайшее мероприятие у принцессы Миддлтон
Даже во время активной фазы борьбы с раком Миддлтон старалась радовать подданных Великобритании своим появлением. Это случилось дважды, но оба раза были триумфальными.
В июне Кейт появилась на ежегодном параде в честь дня рождения монарха Trooping the Colour. Тогда принцесса ехала в закрытой карете с детьми, улыбалась и была одета в белое платье с полосатым бантом на правом плече, на голове — элегантная шляпка.
Вторым стал визит на мужской финал Уимблдона в середине июля. Когда Кейт вышла на трибуну турнира, публика встретила ее громкими овациями. Принцесса Уэльская ответила лучезарной улыбкой. На мероприятие она пришла с дочерью Шарлоттой и сестрой Пиппой Миддлтон.
Остаток лета прошел без мероприятий с участием принцессы. Но теперь Кейт обрадовала фанатов: в ближайшие несколько месяцев она начнет исполнять королевские обязанности. Правда, с оговоркой — по мере возможностей. О каких именно мероприятиях шла речь, дворец пока не уточнил.
По данным BBC, принцесса появится на мероприятиях в честь Дня памяти павших в Великобритании. Обычно они проходят в ноябре. Ожидается, что Кейт присоединится к королю Карлу III во время всенощного бдения у лондонского кенотафа — мемориала в честь окончания Первой мировой войны.
Не исключено, что Миддлтон можно будет наблюдать на рождественской службе в декабре в Вестминстерском аббатстве, сообщило издание The Daily Beast. Поездку в ЮАР в начале ноября со своим мужем Кэтрин пропустит.
Заявления Кенсингтонского дворца: говорить о выздоровлении принцессы Кейт рано
Новости о том, что Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии и будет чаще выходить в свет, потрясли весь мир своей неожиданностью. Совсем недавно инсайдеры британских таблоидов утверждали, что публика увидит принцессу Уэльскую нескоро.
Однако все произошло с точностью до наоборот. Официальных заявлений Кенсингтонского дворца пока не было, но его источники пытаются утихомирить подданных британской короны: болезнь еще не отступила.
Тем не менее дворец решил поддержать принцессу и ее позитивный настрой. В официальном аккаунте в соцсетях сменилась аватарка — это кадр из вышедшего накануне видео.