Сегодня 03:54 Вспышка чумы на границе России. Чем грозит «черная смерть» и как обезопасить себя и детей Вирусолог Волчков: вероятность заразиться чумой в России есть, но она мала Фото: Boris Roessler/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Тревожные новости пришли откуда не ждали. Вновь приграничье, но на сей раз — с Монголией. В области Алтая и Тывы холодный ветер принес известие будто из далекого средневековья: вспышка чумы. Откуда моровое поветрие пришло в Россию, стоит ли опасаться и при чем здесь несчастные суслики — в материале 360.ru.

Что известно о чуме на границе Специалисты Роспотребнадзора работают сейчас в приграничных районах республик Алтай и Тыва, на высокогорье Западного Саяна. Речь идет о трансграничном Сайлюгемском природном очаге чумы. Летом 2026 года российские и монгольские эпидемиологи в рамках совместных экспедиций обследовали этот очаг. Они собрали сотни образцов и обнаружили в них культуру Yersinia pestis, возбудителя чумы. Исследователи подтвердили высокую активность очага. Этому способствовали грызуны, с наступлением тепла суслики и сурки начали мигрировать. Эта новость стала лишь частью целой цепочки событий. Еще в сентябре 2025 года в Хубсугульском аймаке Монголии, соседствующем с Россией, от чумы умер человек. Спустя почти год, в конце июля 2026 года, бубонную чуму подтвердили у госпитализированного пациента в аймаке Ховд, это уже граница с Китаем. В конце августа 2026 года российские и монгольские специалисты по зоонозным инфекциям обследовали сомон Цагаан-Уул в том же Хубсугульском аймаке и лабораторно подтвердили культуры возбудителя чумы. Практически одновременно активный природный очаг бубонной чумы нашли и в Завханском аймаке. Этот регион граничит и с Россией, и с Китаем.

Фото: РИА «Новости»

Где находится Сайлюгемский природный очаг чумы Сайлюгемский природный очаг чумы — один из крупнейших в Евразии и самый активный из 11 чумных очагов России. Это колоссальная трансграничная территория размером в 29 тысяч квадратных километров. Лишь около трети очага находится на российской территории. Место это по-настоящему глухое: он расположен в труднодоступных высокогорных районах, на склонах хребтов Сайлюгем, Южно-Чуйского, Чихачева, а также на плоскогорье Укок. За последние годы Сайлюгемский очаг вошел в число наиболее активных. Исторически в этих местах циркулируют алтайский и улэгейский штаммы Y. pestis, обладающие избирательной вирулентностью. Проще говоря, угроза крупной эпидемии здесь традиционно оценивается как невысокая.

Фото: РИА «Новости»

Что такое бубонная чума и чем она опасна Бубонная чума — форма острого клинического заболевания. Вызывает его бактерия Yersinia pestis, или чумная палочка. Открыли ее только в конце XIX века, но человечество страдало от «черной смерти» задолго до этого. Эпидемии чумы унесли унесли жизни десятков миллионов в Европе. Чумная палочка передается человеку от животных. В европейские страны ее принесли в свое время крысы, бактерия прекрасно себя чувствует в мелких млекопитающих, сурках и сусликах. Заражение чаще всего происходит через укус блохи-переносчика: бактерия попадает в организм в месте укуса и продвигается к ближайшему лимфатическому узлу. Там она начинает активно размножаться, узел воспаляется, твердеет и превращается в болезненную опухоль. Тот самый бубон, давший название этой форме болезни. Без своевременного лечения антибиотиками смертность при чуме достигает 60%.

Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk / www.globallookpress.com

Какие меры приняла Россия Российская система защиты от чумы выстраивалась не один год. Ситуацию в Сайлюгемском очаге контролируют в постоянном режиме, притом с обеих сторон. О том, что все под контролем, уже сообщили в Роспотребнадзоре. Региональные учреждения этого ведомства решают сразу несколько задач: следят за активностью очагов, вакцинируют население по эпидемиологическим показаниям и проводят профилактическую работу. В Кош-Агачском районе Республики Алтай прививочная кампания идет ежегодно с 2016 года. За это время не зафиксировано ни одного случая осложнений после вакцинации. Работа не ограничивается одним регионом. Ежегодные совместные экспедиции Роспотребнадзор проводит с Казахстаном и Киргизией. За последние пять лет специалисты провели 29 совместных учений по реагированию на инфекционные угрозы, в которых приняли участие более полутора тысяч человек. Кроме того, Россия ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз отечественной противочумной вакцины — это тоже часть общей стратегии сдерживания болезни на дальних подступах к границе. Сейчас в Алтае и Туве в плановом порядке работают мобильные лаборатории. На сухопутных пунктах пропуска с Монголией действует усиленный санитарный контроль.

Фото: Lars Penning/dpa / www.globallookpress.com

Есть ли риск эпидемии и нужна ли вакцинация Риск возникновения эпидемии в России исчезающе мал, ни одного случая чумы не регистрировалось с 2017 года. Нужно ли спешить с вакцинацией обычным гражданам? В этом нет никакой необходимости. Прививка показана исключительно группам риска — пастухам, экологам, биологам и экспедиционным специалистам, работающим непосредственно в местах природного очага. Для жителей Москвы, Новосибирска или других городов шанс встретить чумную блоху практически равен нулю. Пути передачи инфекции строго ограничены. От сурка к человеку бактерия переходит только при укусе зараженной блохи или при разделке туши. От человека к человеку классическая бубонная чума практически не передается. Реальную угрозу представляет лишь легочная форма, распространяющаяся воздушно-капельным путем, однако она встречается крайне редко.

Фото: РИА «Новости»

В чем нюанс вспышки чумы Бубонная чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis, оставила тяжелый след в человеческой цивилизации, напомнил в беседе с 360.ru вирусолог Павел Волчков. Однако современная медицина научилась эффективно держать этот патоген под контролем. «Безусловно, это на самом деле достаточно опасная ситуация. Бубонная чума в средние века косила огромное количество людей. Но мы с этим патогеном достаточно хорошо знакомы. Давно научились контролировать ситуацию с подобными бактериями, несмотря на то, что уровень опасности с ними максимальный», — объяснил специалист. Ключевым инструментом защиты остается точечная вакцинация. В приграничных с Монголией районах России прививки делают местному населению. Аналогичные санитарные мероприятия проводятся и монгольскими профильными службами. Главная сложность в ликвидации природных очагов чумы в Монголии связана с некоторыми специфическими особенностями. «Нюанс в том, что в Монголии огромное количество скотомогильников. Животных не всегда закапывают правильно. Не все такие точки нанесены на карту, не все из них определены. Потенциально опасность распространения чумы до сих пор остается», — рассказал вирусолог. Чем опасны суслики Кроме того, основным природным распространителем инфекции в этом регионе выступают степные суслики. В Монголии они считаются лакомством. Отсюда и регулярные, но единичные случаи инфицирования. «Монголы до сих пор едят сусликов, такой деликатес. Периодически, раз в два-три года, это приводит к заражению той самой Yersinia pestis», — добавил вирусолог.

Фото: РИА «Новости»