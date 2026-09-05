Вспышка чумы на границе России. Чем грозит «черная смерть» и как обезопасить себя и детей
Вирусолог Волчков: вероятность заразиться чумой в России есть, но она мала
Тревожные новости пришли откуда не ждали. Вновь приграничье, но на сей раз — с Монголией. В области Алтая и Тывы холодный ветер принес известие будто из далекого средневековья: вспышка чумы. Откуда моровое поветрие пришло в Россию, стоит ли опасаться и при чем здесь несчастные суслики — в материале 360.ru.
Что известно о чуме на границе
Специалисты Роспотребнадзора работают сейчас в приграничных районах республик Алтай и Тыва, на высокогорье Западного Саяна. Речь идет о трансграничном Сайлюгемском природном очаге чумы.
Летом 2026 года российские и монгольские эпидемиологи в рамках совместных экспедиций обследовали этот очаг. Они собрали сотни образцов и обнаружили в них культуру Yersinia pestis, возбудителя чумы.
Исследователи подтвердили высокую активность очага. Этому способствовали грызуны, с наступлением тепла суслики и сурки начали мигрировать.
Эта новость стала лишь частью целой цепочки событий. Еще в сентябре 2025 года в Хубсугульском аймаке Монголии, соседствующем с Россией, от чумы умер человек. Спустя почти год, в конце июля 2026 года, бубонную чуму подтвердили у госпитализированного пациента в аймаке Ховд, это уже граница с Китаем.
В конце августа 2026 года российские и монгольские специалисты по зоонозным инфекциям обследовали сомон Цагаан-Уул в том же Хубсугульском аймаке и лабораторно подтвердили культуры возбудителя чумы.
Практически одновременно активный природный очаг бубонной чумы нашли и в Завханском аймаке. Этот регион граничит и с Россией, и с Китаем.
Где находится Сайлюгемский природный очаг чумы
Сайлюгемский природный очаг чумы — один из крупнейших в Евразии и самый активный из 11 чумных очагов России. Это колоссальная трансграничная территория размером в 29 тысяч квадратных километров.
Лишь около трети очага находится на российской территории. Место это по-настоящему глухое: он расположен в труднодоступных высокогорных районах, на склонах хребтов Сайлюгем, Южно-Чуйского, Чихачева, а также на плоскогорье Укок.
За последние годы Сайлюгемский очаг вошел в число наиболее активных. Исторически в этих местах циркулируют алтайский и улэгейский штаммы Y. pestis, обладающие избирательной вирулентностью. Проще говоря, угроза крупной эпидемии здесь традиционно оценивается как невысокая.
Что такое бубонная чума и чем она опасна
Бубонная чума — форма острого клинического заболевания. Вызывает его бактерия Yersinia pestis, или чумная палочка. Открыли ее только в конце XIX века, но человечество страдало от «черной смерти» задолго до этого. Эпидемии чумы унесли унесли жизни десятков миллионов в Европе.
Чумная палочка передается человеку от животных. В европейские страны ее принесли в свое время крысы, бактерия прекрасно себя чувствует в мелких млекопитающих, сурках и сусликах.
Заражение чаще всего происходит через укус блохи-переносчика: бактерия попадает в организм в месте укуса и продвигается к ближайшему лимфатическому узлу.
Там она начинает активно размножаться, узел воспаляется, твердеет и превращается в болезненную опухоль. Тот самый бубон, давший название этой форме болезни. Без своевременного лечения антибиотиками смертность при чуме достигает 60%.
Какие меры приняла Россия
Российская система защиты от чумы выстраивалась не один год. Ситуацию в Сайлюгемском очаге контролируют в постоянном режиме, притом с обеих сторон. О том, что все под контролем, уже сообщили в Роспотребнадзоре.
Региональные учреждения этого ведомства решают сразу несколько задач: следят за активностью очагов, вакцинируют население по эпидемиологическим показаниям и проводят профилактическую работу. В Кош-Агачском районе Республики Алтай прививочная кампания идет ежегодно с 2016 года.
За это время не зафиксировано ни одного случая осложнений после вакцинации.
Работа не ограничивается одним регионом. Ежегодные совместные экспедиции Роспотребнадзор проводит с Казахстаном и Киргизией. За последние пять лет специалисты провели 29 совместных учений по реагированию на инфекционные угрозы, в которых приняли участие более полутора тысяч человек.
Кроме того, Россия ежегодно передает в страны СНГ несколько тысяч доз отечественной противочумной вакцины — это тоже часть общей стратегии сдерживания болезни на дальних подступах к границе.
Сейчас в Алтае и Туве в плановом порядке работают мобильные лаборатории. На сухопутных пунктах пропуска с Монголией действует усиленный санитарный контроль.
Есть ли риск эпидемии и нужна ли вакцинация
Риск возникновения эпидемии в России исчезающе мал, ни одного случая чумы не регистрировалось с 2017 года.
Нужно ли спешить с вакцинацией обычным гражданам? В этом нет никакой необходимости. Прививка показана исключительно группам риска — пастухам, экологам, биологам и экспедиционным специалистам, работающим непосредственно в местах природного очага.
Для жителей Москвы, Новосибирска или других городов шанс встретить чумную блоху практически равен нулю.
Пути передачи инфекции строго ограничены. От сурка к человеку бактерия переходит только при укусе зараженной блохи или при разделке туши. От человека к человеку классическая бубонная чума практически не передается.
Реальную угрозу представляет лишь легочная форма, распространяющаяся воздушно-капельным путем, однако она встречается крайне редко.
В чем нюанс вспышки чумы
Бубонная чума, вызываемая бактерией Yersinia pestis, оставила тяжелый след в человеческой цивилизации, напомнил в беседе с 360.ru вирусолог Павел Волчков. Однако современная медицина научилась эффективно держать этот патоген под контролем.
«Безусловно, это на самом деле достаточно опасная ситуация. Бубонная чума в средние века косила огромное количество людей. Но мы с этим патогеном достаточно хорошо знакомы. Давно научились контролировать ситуацию с подобными бактериями, несмотря на то, что уровень опасности с ними максимальный», — объяснил специалист.
Ключевым инструментом защиты остается точечная вакцинация. В приграничных с Монголией районах России прививки делают местному населению. Аналогичные санитарные мероприятия проводятся и монгольскими профильными службами.
Главная сложность в ликвидации природных очагов чумы в Монголии связана с некоторыми специфическими особенностями.
«Нюанс в том, что в Монголии огромное количество скотомогильников. Животных не всегда закапывают правильно. Не все такие точки нанесены на карту, не все из них определены. Потенциально опасность распространения чумы до сих пор остается», — рассказал вирусолог.
Чем опасны суслики
Кроме того, основным природным распространителем инфекции в этом регионе выступают степные суслики. В Монголии они считаются лакомством. Отсюда и регулярные, но единичные случаи инфицирования.
«Монголы до сих пор едят сусликов, такой деликатес. Периодически, раз в два-три года, это приводит к заражению той самой Yersinia pestis», — добавил вирусолог.
Риск распространения чумы вглубь России специалист счел крайне невысоким. Плотность населения в районе очага очень мала.
«Вероятность распространения есть, но это все же маловероятно. Более того, Роспотребнадзор прилагает все усилия по контролю ситуации на границе, идет также вакцинация», — рассказал вирусолог.
Нужна ли вакцинация туристам в Горном Алтае
В бархатный сезон Горный Алтай принимает большой поток путешественников со всей страны. На сайтах региональных правительств уже опубликованы памятки и адреса пунктов вакцинации, однако большинству отдыхающих прививка не требуется.
Павел Волчков пояснил, что основной туристический поток проходит далеко от монгольской границы. Приграничные зоны отрезаны Алтайским горным массивом и практически лишены привычной инфраструктуры — там нет аэропортов и железных дорог.
За весь сезон в непосредственно приграничные районы попадают лишь несколько тысяч человек. Чаще всего это подготовленные гиды и экспедиции. Прививаться имеет смысл только тем, кто планирует дикий отдых и допускает контакт с местной фауной.
«В идеале таким людям, если они действительно собираются как-то активно взаимодействовать с местной флорой и фауной, или вдруг они хотят попробовать сусликов, я рекомендую вакцинироваться. Но элементарных мер предосторожности хватит. Проверенная еда, вода, гигиена. В целом, конечно, вероятность заражения есть», — резюмировал вирусолог.