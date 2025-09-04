У границы с Россией выявили случай заболевания бубонной чумой

Житель Монголии заболел бубонной чумой в самой северной провинции Хувсгел, расположенной рядом с российской границей. Об этом со ссылкой на монгольский Национальный центр зоонозных заболеваний сообщило агентство Xinhua .

В районе, где зарегистрировали случай болезни, ввели карантин. По информации издания, риск распространения бубонной чумы может быть в 137 районах 17 провинций Монголии.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко объяснил, что переносчиком чумы являются не только крысы, но и блохи. Насекомые заражаются через кровь грызунов, а затем могут передать его человеку.

Онищенко добавил, что в России всегда ведется наблюдение за природными очагами чумы. Специалисты изучают сусликов и тарбаганов, чтобы не допустить распространение опасных заболеваний.