На границе России и Монголии зафиксировали высокую активность очага чумы

Роспотребнадзор следит за природным очагом чумы на границе России и Монголии

Роспотребнадзор зафиксировал высокую эпизоотическую активность природного очага чумы на приграничной территории России и Монголии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трансграничный природный очаг расположен по обе стороны российско-монгольской границы. Противочумные учреждения ведомства ведут мониторинг его активности и принимают меры для предотвращения возможных случаев заболевания.

В России также проводят вакцинацию населения по эпидемиологическим показаниям и профилактические мероприятия. Роспотребнадзор сообщил, что принимаемые меры позволяют сохранять стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

«Сотрудничество России и Монголии позволяет поддерживать высокую готовность к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические риски», — заключили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о новых штаммах гриппа в России.