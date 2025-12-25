Гонконгский грипп оглушает? Врач объяснил, как вирус влияет на слух и чего нужно бояться

Россияне беспокоятся, что после перенесенного гонконгского гриппа может частично пропасть слух. У некоторых переболевших долго не спадала высокая температура, шла кровь из носа, болели глаза, начиналась слабость и тошнота. А после выздоровления пациенты столкнулись с потерей слуха на одно ухо. Неужели последствия заболевания так опасны? В симптомах разбирался 360.ru.

Отличия гонконгского гриппа

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал в беседе с 360.ru, что гонконгский грипп отличается от других штаммов более ярким началом и течением.

«Температура выше, больше светобоязнь, иногда по кишечнику „долбит“. Так, по сути, тот же грипп, просто его так назвали», — сказал доктор.

По его словам, проблемы с ушами при гриппе связаны не с прямым поражением, а с отеком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы. Гонконгский грипп не вызывает таких осложнений чаще, чем другие штаммы.

Этот вирус родом из свиного гриппа, который впервые появился в 1968 году и был тогда очень агрессивным, но с течением времени, как и другие респираторные вирусы, стал более заразным, но менее тяжелым.

«Это логика вообще всех вирусов респираторных, что вот эта вот зловредность снижается с возрастом. С циркуляцией, он приходит каждые три-четыре года по своей какой-то логике. В 2026-м он уже не такой, как в 1968 году», — объяснил врач.