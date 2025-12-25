Гонконгский грипп оглушает? Врач объяснил, как вирус влияет на слух и чего нужно бояться
Врач Хухрев: гонконский грипп вызывает осложнения на уши не чаще других штаммов
Россияне беспокоятся, что после перенесенного гонконгского гриппа может частично пропасть слух. У некоторых переболевших долго не спадала высокая температура, шла кровь из носа, болели глаза, начиналась слабость и тошнота. А после выздоровления пациенты столкнулись с потерей слуха на одно ухо. Неужели последствия заболевания так опасны? В симптомах разбирался 360.ru.
Отличия гонконгского гриппа
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал в беседе с 360.ru, что гонконгский грипп отличается от других штаммов более ярким началом и течением.
«Температура выше, больше светобоязнь, иногда по кишечнику „долбит“. Так, по сути, тот же грипп, просто его так назвали», — сказал доктор.
По его словам, проблемы с ушами при гриппе связаны не с прямым поражением, а с отеком носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы. Гонконгский грипп не вызывает таких осложнений чаще, чем другие штаммы.
Этот вирус родом из свиного гриппа, который впервые появился в 1968 году и был тогда очень агрессивным, но с течением времени, как и другие респираторные вирусы, стал более заразным, но менее тяжелым.
«Это логика вообще всех вирусов респираторных, что вот эта вот зловредность снижается с возрастом. С циркуляцией, он приходит каждые три-четыре года по своей какой-то логике. В 2026-м он уже не такой, как в 1968 году», — объяснил врач.
Осложнения гонконгского гриппа
По словам эксперта, гонконгский грипп вызывает те же осложнения, что и другие виды гриппа. Это пневмонии, миокардиты, перикардиты и другие поражения сердечной мышцы. В редких случаях может развиться гриппозный энцефалит. Частыми осложнениями являются также отиты и синуситы.
«Отит — это вообще для гриппа частая история, для гонконгского она не чаще, чем для других», — объяснил Хухрев.
Специалист напомнил, что, помимо вакцинации, эффективной защитой являются препараты с прямым противовирусным действием. Если принимать их в первые 48 часов после начала болезни, это предотвратит тяжелые осложнения и сократит продолжительность заболевания. Также если воспользоваться препаратами в профилактических целях, когда в семье кто-то уже заболел, то это почти с 100% вероятностью предотвратит заражение.