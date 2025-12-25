Переболевшие гонконгским гриппом пожаловались на потерю слуха

На проблемы со слухом после заражения вирусом пожаловалась жительница Челябинска. Девушка тяжело болела гонконгским гриппом: у нее долгое время сохранялись высокая температура, боль в глазах, сухость губ, шла кровь из носа. Когда острая фаза миновала, россиянка продолжала кашлять, ощущать слабость и тошноту, а также оглохла на одно ухо.

Девушка обратила внимание, что после болезни еда стала казаться пересоленной. Об аналогичных осложнениях после гонконгского гриппа, включающих потерю слуха на одно ухо, пожаловались и люди из других городов, в том числе из Москвы.

Роспотребнадзор подтвердил, что вирус группы А (H3N2) по-прежнему встречается в стране. Ведомство призвало россиян носить маски, тщательно мыть руки и избегать массового скопления людей.

Врачи предупредили, что при гонконгском гриппе инфекция иногда приводит к воспалению ушной полости и временной потере слуха. В случае осложнений глухота может затянуться на несколько месяцев. Также болезнь может привести к потере зрения.