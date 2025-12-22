Россияне стали жаловаться на потерю зрения после перенесенного гриппа А

У россиян, переболевших гриппом А, начали фиксировать опасную поствирусную реакцию — потерю зрения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его информации, на третий-пятый день болезни люди начинают жаловаться на туман перед глазами и двоение. Кроме того, им стало нужно время, чтобы сфокусироваться на том или ином предмете.

Офтальмологи ставят диагноз «Синдром сухого глаза», выписывают специальные капли и обещают, что зрение восстановится в течение двух недель.

Ранее эпидемиолог Юлия Минакова заявила, что напугавший многих гонконгский грипп превратился в сезонное заболевание, которое не будет угрожать привитым. По ее словам, в последнее время среди заболевших им не фиксировали ни осложнений, ни летальных исходов.