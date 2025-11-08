Волна гриппа на подходе. Чего ждать жителям Подмосковья и как защититься от заражения
Вирусолог Альтштейн: всплеск заболеваемости гриппом начнется в ноябре
С наступлением холодов жители Подмосковья все активнее интересуются эпидемиологической обстановкой в регионе. Информация о росте заболеваемости и новых штаммах гриппа порой бывает противоречивой, что не может не вызывать беспокойство у населения. К каким рискам готовиться и как защитить здоровье в простудный сезон, разбирался 360.ru.
Что говорит статистика
По словам заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, текущая обстановка с респираторными заболеваниями в регионе оценивается как благополучная. И цифры это подтверждают.
«За нынешнюю неделю у нас зарегистрировано всего восемь случаев гриппа штамма А. Это штамм, который прогнозировался на текущий эпидемиологический сезон 2025–2026 года. Он не вызывает никаких опасений», — отметил он в беседе с 360.ru.
Поскольку штамм не стал неожиданным для врачей, у системы здравоохранения была возможность эффективно к нему подготовиться. Ключевым элементом этой подготовки стала массовая вакцинация.
Показатели высокие: на сегодняшний день в Подмосковье уже привито более 3,5 миллиона человек, из них около миллиона — дети и подростки. Столь широкий охват позволяет сдерживать распространение вируса и формировать коллективный иммунитет.
«Говорить о том, что есть какая-то вспышка, есть какой-то особенный вирус гриппа, неактуально для Подмосковья», — подчеркнул министр.
Когда ждать подъема заболеваемости
Несмотря на обнадеживающие официальные данные, ученые предупреждают: сезонный подъем заболеваемости — лишь вопрос времени.
Вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил, что активность гриппа традиционно возрастает в холодный период.
Дело в том, что грипп есть всегда. Но осенне-зимний и зимне-весенний периоды — удобная погода для развития этого заболевания, и происходит подъем. А в целом грипп никуда не девается, он есть постоянно.
Анатолий Альтштейн
По его словам, основной всплеск активности инфекции можно ожидать в ноябре. Циркулировать будут уже знакомые штаммы — H3N2 и H1N1, которые не несут принципиально новых угроз. Однако это не повод расслабляться.
Главный щит — вакцинация
Эксперты единодушны в одном: по-настоящему эффективным способом защиты была и остается своевременная вакцинация. Альтштейн призвал не пренебрегать этим методом.
К тому же у жителей Подмосковья осталось не так много времени, чтобы сделать единственную надежную инвестицию в свое здоровье. И лучше не затягивать с этим, пока уровень заболеваемости еще остается низким.
«Вакцинация снижает число заражений, уменьшает число смертей и осложнений. Обязательно нужно вакцинироваться, и сейчас. Думаю, вакцинироваться можно до конца ноября», — сказал вирусолог.
Важно понимать, что прививка — это не только личная защита, но и вклад в здоровье всего общества. Чем больше людей вакцинируется, тем слабее будет общая волна заболеваемости, что особенно важно для самых уязвимых групп населения: маленьких детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.