Волна гриппа на подходе. Чего ждать жителям Подмосковья и как защититься от заражения

С наступлением холодов жители Подмосковья все активнее интересуются эпидемиологической обстановкой в регионе. Информация о росте заболеваемости и новых штаммах гриппа порой бывает противоречивой, что не может не вызывать беспокойство у населения. К каким рискам готовиться и как защитить здоровье в простудный сезон, разбирался 360.ru.

Что говорит статистика

По словам заместителя председателя правительства — министра здравоохранения Московской области Максима Забелина, текущая обстановка с респираторными заболеваниями в регионе оценивается как благополучная. И цифры это подтверждают.

«За нынешнюю неделю у нас зарегистрировано всего восемь случаев гриппа штамма А. Это штамм, который прогнозировался на текущий эпидемиологический сезон 2025–2026 года. Он не вызывает никаких опасений», — отметил он в беседе с 360.ru.

Поскольку штамм не стал неожиданным для врачей, у системы здравоохранения была возможность эффективно к нему подготовиться. Ключевым элементом этой подготовки стала массовая вакцинация.

Показатели высокие: на сегодняшний день в Подмосковье уже привито более 3,5 миллиона человек, из них около миллиона — дети и подростки. Столь широкий охват позволяет сдерживать распространение вируса и формировать коллективный иммунитет.

«Говорить о том, что есть какая-то вспышка, есть какой-то особенный вирус гриппа, неактуально для Подмосковья», — подчеркнул министр.