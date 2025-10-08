Жителям Подмосковья напомнили о профилактике ОРВИ осенью

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье не превышает пороговых значений. Наблюдается уменьшение активности заражений на 7,9%, число зараженных также снижается. Однако специалисты все же рекомендуют соблюдать меры профилактики, сообщает областной Роспотребнадзор.

Гражданам советуют избегать мест массового скопления людей, минимизировать контакты с окружающими при недомогании, регулярно проветривать помещения, а также мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.

В случае возникновения симптомов ОРВИ следует обращаться к врачу.

В ведомстве отмечают, что все же наиболее эффективным методом предотвращения заболеваний является вакцинация, и сделать прививку еще не поздно. Она помогает создать иммунный ответ на актуальные штаммы вируса.

К текущему дню вакцинирование в Московской области прошли более 1,3 миллиона человек.