Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости ОРВИ в Подмосковье

На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье не превысила пороговых значений. Зафиксировано снижение распространения на 4,5%. Количество инфицированных сократилось во всех возрастных группах, сообщили в Роспотребнадзоре Московской области.

Тем временем в регионе продолжается кампания по вакцинации. Прививки сделали уже более 2,4 миллиона человек.

Этот способ профилактики, как отмечают специалисты, обеспечивает максимальную защиту в преддверии сезонного подъема заболеваемости и снижает риск осложнений.

Жителей Подмосковья призвали не пренебрегать вакцинацией, а при возникновении первых симптомов вируса обращаться за медицинской помощью.