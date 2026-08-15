15 августа 2026 16:39 В ушах звенит. Что такое тиннитус и как с ним бороться Невролог Белаш: шум в ушах может быть проявлением артериальной гипертензии Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Более 740 миллионов взрослых во всем мире страдают от тиннитуса — фантомного шума в ушах. Для одних это едва заметный фон, для других — настоящий кошмар, лишающий сна, разрушающий отношения и провоцирующий депрессию. Лечение не всегда способно устранить звук: порой человеку приходится учиться менять реакцию на него. В чем причины тиннитуса, чем он опасен и какие методы можно применить в борьбе с этим состоянием, разбирался 360.ru.

Что такое тиннитус и как проявляется Тиннитус — шум в ушах при отсутствии реального внешнего звука. Ощущаться это может по-разному: звон, гул, шипение, свист, жужжание или даже нечто, напоминающее звучание реактивного двигателя. По информации The Washington Post, проблема знакома каждому десятому человеку, причем некоторых шум в ушах сопровождает с момента пробуждения до самого засыпания. У большинства симптомы выражены слабо, но примерно у 2% взрослых тиннитус принимает тяжелую форму. Такие пациенты жалуются, что фантомный звук мешает спать, работать и даже общаться с близкими. По словам врача-невролога, кандидата медицинских наук Владимира Белаша, одна из главных сложностей тиннитуса — его многоликость. Это состояние может быть как абсолютно безобидным, так и сигналом серьезных нарушений в организме.

Фото: IMAGO / www.globallookpress.com

«Субъективный шум в ушах может стать проявлением совсем легкой паталогии — например, избыточного психоэмоционального напряжения. Человек переживает, и у него шумит в ушах. С другой стороны, это может также быть проявлением серьезной патологии — вплоть до таких жизнеугрожающих состояний, как инсульт. Или менее угрожающих жизни, но все же требующих вмешательства врача, — например, выраженных изменений шейного отдела позвоночника или атеросклеротических изменений сосудов, питающих головной мозг», — пояснил собеседник 360.ru. Специалист подчеркнул, что самостоятельно определить причину невозможно. Нужно обращаться к неврологу, который по результатам осмотра и оценки неврологического статуса даст предварительное заключение. «Если потребуется, невролог направит на дообследование. Дальше при необходимости будет подобрано лечение», — сказал кандидат медицинских наук. Он добавил, что в большинстве случаев с тиннитусом удается успешно справиться.

Фото: РИА «Новости»

Может ли тиннитус прогрессировать Один из самых коварных сценариев — если причиной фантомного шума является патология внутреннего уха. Тогда велика вероятность, что без квалифицированной помощи проблема будет стремительно усугубляться.

Если это связано с ЛОР-патологией, то чем раньше начато лечение, тем быстрее будет развиваться клинический эффект. Если человек долго терпел и никуда не обращался, лечение потом будет проходить медленнее, и шум полностью может не уйти. Это будет мешать, нарушать качество жизни как минимум. Владимир Белаш

Также тиннитус часто маскирует артериальную гипертензию. «У человека может быть фоновое повышение артериального давления, высокие цифры — 160-170, а шум в ушах стал одним из проявлений. На приеме у врача это выявят, и с помощью терапии удастся избежать осложнений гипертензии», — указал невролог. Как лечить тиннитус Единого средства от тиннитуса не существует. Лечение всегда зависит от причины, которая вызвала шум, и требует индивидуального подхода.

Фото: РИА «Новости»

По словам Белаша, в ряде случаев причина кроется не в физических, а в психологических факторах. И это требует соответствующей медицинской помощи.

Шум в ушах иногда связан с психическими проблемами, может быть даже проявлением депрессии. В этих случаях помогает назначение антидепрессантов.