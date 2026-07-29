Диетолог Бобровский посоветовал отказаться от кофе при гипертензии и аэрофобии

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский сообщил, что в самолете кофе обычно можно пить, если ограничиться 150-200 мл. Он также рекомендовал учитывать обезвоживание, время рейса и состояние здоровья, передает Sputnik .

Бобровский рассказал, что в полете кофе в целом не запрещен. По его словам, допустимый объем составляет 150-200 мл.

Врач пояснил, что влажность в салоне самолета обычно низкая — около 10-15%. Это может усиливать обезвоживание, а кофеин у некоторых людей способен вызывать слабый жидкостный дисбаланс. Поэтому кофе в самолете лучше пить умеренно.

Перед вылетом кофе тоже допустим, но с оговорками. Бобровский не рекомендовал пить его перед ночным рейсом, если пассажир хочет поспать. Натощак перед полетом кофе нежелателен, так как он может повысить риск изжоги на фоне перепадов давления. Врач также посоветовал не сочетать кофе с алкоголем.

После перелета, по словам диетолога, нужно учитывать смену часовых поясов и проявления джетлага. Он рекомендовал не пить кофе за пять-шесть часов до планируемого сна. Людям с артериальной гипертензией и аэрофобией врач посоветовал отказаться от кофе.