Не просто «карусель». Невролог объяснил, почему при вставании кружится голова

Невролог Филонская: головокружение при вставании может указывать на заболевания

Не стоит списывать головокружение при вставании на зажатые сосуды и нехватку воздуха. Оно может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом врач-невролог Вероника Филонская сообщила «Здоровью Mail» .

Системным головокружением называется ощущение вращения в пространстве. Оно возникает при некоторых патологиях внутреннего уха, вирусном вестибулярном нейроните и вестибулярной мигрени.

Если при вставании появляется покачивание и предобморочное состояние, то это несистемное головокружение. Оно характерно для тех же нарушений, что и системное, а также для депрессии и повышенной тревожности.

«Наличие железодефицитной анемии, ортостатической гипотензии часто дают о себе знать симптомами потемнения в глазах и чувством неустойчивости при резкой перемене положения тела», — сказала Филонская.

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