Сегодня 22:12 Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню Диетолог Ноев: употребление черешни не способствует снижению веса 0 0 0 Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press Здоровье

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Наступление лета у многих россиян ассоциируется с живописными горками черешни на рынках. Найдется мало людей, которые не предпочтут эту ягоду другим природным лакомствам. О пользе и вреде черешни 360.ru рассказала нутрициолог, эндокринолог, диетолог Александра Ноев.

Польза черешни Черешня содержит значительное количество полезных витаминов — например, А, В1, В2, В6, С, Е, Н и РР. Также эта ягода служит источником микроэлементов: калия, кальция, магния, цинка, меди, марганца, железа, йода и фосфора, рассказала специалист. «В составе черешни много сахаров, несколько органических кислот, включая яблочную, пектины и важные пищевые волокна», — отметила Ноев. В сезон на полках магазинов гораздо чаще встречается черешня красного и темно-винного цветов. Такие ягоды действительно содержат больше сахаров. Именно поэтому в народе белой черешне (а к ней относятся и желтая, и розовая и бело-розовая) присвоили статус более полезной и диетической ягоды. Но стоит она всегда дороже. «На самом деле повышенная стоимость белой черешни обусловлена тем, что ее просто меньше производят. А что касается пользы, то полезна как белая черешня, так и красная», — подчеркнула диетолог.

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Но некоторые различия между ягодами все же есть: красную черешню за счет содержащихся в ней полифенолов и соединений фосфора рекомендуют гипертоникам, при атеросклерозах и малокровии. Эти соединения помогают укреплять стенки мелких капиллярных сосудов, что делает их менее хрупкими. Маски из красной черешни рекомендованы для сухой и нормальной кожи лица. К преимуществам белой и розовой черешни прежде всего следует отнести большее по сравнению с красной черешней содержание витамина С.

Также белая черешня является уникальным поставщиком для организма органических соединений кумаринов, которые выступают как спазмолитики, антикоагулянты и антиконцерогены. Александра Ноев диетолог

Кумарины, которыми богата белая черешня, снижают свертываемость крови. Это препятствует тромбообразованию. Систематическое потребление в пищу белой черешни способствует выведению токсинов и вредного холестерина. Белая черешня менее аллергенна, чем красная, и именно ее лучше давать маленьким детям. Также у ягоды более плотная мякоть — она лучше сохраняется в заготовках на зиму.

Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press

Мифы о черешне Черешня не понижает уровень сахара в крови и не способствует снижению веса, развенчала один из мифов Ноев. Ягода содержит большое количество сахаров. И это те простые углеводы и фруктоза, которые способствуют отложению жира в печени и на органах брюшной полости. Именно поэтому норма употребления черешни любого сорта — не более 250 граммов в сутки. «Переели? Срочно на прогулку! Важно активностью израсходовать лишние углеводы. Если отравились пестицидами или нитратами из черешни — проведите очищение желудка и обратитесь к врачу», — посоветовала специалист. Чтобы избежать таких неприятностей, важно покупать черешню в проверенных местах, у продавцов, имеющих необходимую документацию на продукт и точку, где он продается.

Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

Как выбрать черешню При выборе черешни стоит обратить внимание на ее плотность, цвет, гладкость без пятен и трещин. Нельзя покупать мокрую и мытую ягоду — в ней уже поселились грибки и бактерии. Не рекомендуется брать на развалах у дороги — плоды быстро впитывают все тяжелые металлы и выхлопные газы, предупредила диетолог. Крайне важно знать, что черешня не показана людям, страдающим диабетом, ожирением и проблемами желудочно-кишечного тракта. Ягоду не стоит употреблять людям с индивидуальными аллергическими непереносимостями и кормящим женщинам. Черешня хороша и сама по себе и сочетании с молочными продуктами. Ее можно использовать в запеканке, сырниках, йогуртовых муссах и парфе. «Наслаждайтесь вкусной сезонной ягодой, но помните, что все должно быть в меру!» — заключила Ноев. Диетолог Андрей Бобровский ранее сообщил, что черешня улучшает работу мозга и помогает нормализовать сон. Признак свежести ягоды — зеленые черенки, коричневые же свидетельствуют о неправильном хранении.