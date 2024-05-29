Врач Кашух посоветовала отказаться от покупки тусклой черешни

Начинается сезон черешни, однако нередко на прилавки попадают несвежие плоды. Об этом Life рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она объяснила, что сама по себе ранняя черешня не опасна. Со второй половины мая ее вполне можно покупать, но нужно внимательно следить за внешним видом плодов.

«Главное — разумно ограничить ее употребление (норма фруктов в день — до 400–500 граммов) и внимательно выбирать плоды», — отметила врач.

Она добавила, что плоды должны быть блестящими и без трещин. Тусклые — говорят о том, что их сорвали уже давно. Кроме того, лучше выбирать черешню с плодоножкой.