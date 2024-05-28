Диетолог Бобровский: коричневые черенки у черешни — признак неправильного хранения
Черешня — отличный источник витамина С, А и калия. Она помогает нормализовать сон и улучшает работу мозга. Как правильно выбрать ягоду, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».
Врач посоветовал обращать внимание на плоды с насыщенным цветом и упругой кожурой. Признак свежести — зеленые черенки. Коричневые же свидетельствуют о неправильном хранении.
По словам эксперта, хорошие продавцы зачастую предлагают дегустацию, от которой не стоит отказываться.
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