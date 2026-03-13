Стопе нужно «проснуться»: как перейти с зимней обуви на весеннюю без вреда для здоровья

Ортопед Бодьо: переходить с зимней на весеннюю обувь нужно поэтапно

С первым потеплением часто возникает желание поскорее сбросить тяжелые зимние ботинки и наконец-то надеть любимые кеды или лоферы. Однако резкая смена обуви в межсезонье может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как сделать переход комфортным и безопасным для стоп, разбирался 360.ru.

Зимний режим ваших ног

Зимой ноги живут в условиях повышенной фиксации, пояснил в беседе с 360.ru ортопед компании Ralf Ringer Роман Бодьо. Толстая и плотная подошва, высокий берец (голенище), утепленные материалы и даже дополнительные носки снижают подвижность суставов и чувствительность к поверхности.

«Мышцы работают меньше, а нагрузка распределяется иначе. Весной, когда люди резко переходят на тонкую и мягкую обувь, стопе приходится буквально заново адаптироваться к обычной ходьбе», — отметил эксперт.