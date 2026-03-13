Стопе нужно «проснуться»: как перейти с зимней обуви на весеннюю без вреда для здоровья
Ортопед Бодьо: переходить с зимней на весеннюю обувь нужно поэтапно
С первым потеплением часто возникает желание поскорее сбросить тяжелые зимние ботинки и наконец-то надеть любимые кеды или лоферы. Однако резкая смена обуви в межсезонье может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как сделать переход комфортным и безопасным для стоп, разбирался 360.ru.
Зимний режим ваших ног
Зимой ноги живут в условиях повышенной фиксации, пояснил в беседе с 360.ru ортопед компании Ralf Ringer Роман Бодьо. Толстая и плотная подошва, высокий берец (голенище), утепленные материалы и даже дополнительные носки снижают подвижность суставов и чувствительность к поверхности.
«Мышцы работают меньше, а нагрузка распределяется иначе. Весной, когда люди резко переходят на тонкую и мягкую обувь, стопе приходится буквально заново адаптироваться к обычной ходьбе», — отметил эксперт.
Особую опасность представляет обувь на абсолютно плоской подошве: балетки, эспадрильи, шлепанцы и кеды без амортизации. В таких моделях отсутствует главное — поддержка свода и фиксация пятки, поэтому нагрузка на связки и сухожилия резко возрастает.
Резкий переход на плоскую подошву может спровоцировать неприятные последствия:
- плантарный фасциит («пяточная шпора»). Тонкая подошва не гасит ударную нагрузку. Оболочки мышц, не привыкшие к такой работе за зиму, воспаляются;
- быструю утомляемость и отеки. Мышцам приходится работать в усиленном режиме, чтобы компенсировать отсутствие амортизации;
- обострение плоскостопия. Отсутствие супинатора заставляет свод стопы «заваливаться», что усугубляет существующие проблемы;
- воспаление сухожилий. Резкое изменение механики ходьбы создает избыточное трение в сухожилиях.
В группе риска находятся люди старше 30 лет, те, кто ведет малоподвижный образ жизни, и люди с лишним весом — их опорно-двигательный аппарат наиболее уязвим к резкой смене нагрузки.
Анатомический ликбез: как правильно переобуться
Чтобы не испортить себе лето болью в ногах, ортопед порекомендовал вводить весеннюю обувь постепенно. Идеальные демисезонные модели должны отвечать трем главным критериям: умеренно жесткая подошва, хорошая фиксация пятки и наличие амортизации.
Роман Бодьо предложил простую, но эффективную схему перехода, которая позволит стопе «проснуться» после зимы без перегрузок.
- Шаг первый: от зимних ботинок к кроссовкам. Кроссовки уже легче теплой обуви, но все еще обладают жестким задником и плотной подошвой.
- Шаг второй: облегченные кроссовки или лоферы. Это этап активной адаптации.
- Шаг третий: мягкая летняя обувь. Только теперь, когда мышцы стопы уже достаточно окрепли, можно надевать балетки или сандалии.
«Такой переход снижает риск травм и хронических болей», — заключил ортопед.