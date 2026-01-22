Врач Кондрахин посоветовал носить обувь на толстой подошве в сильные морозы
Заботиться о выборе подходящей обуви особенно важно в период суровых зимних холодов, напомнил терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с RT.
Специалист подчеркнул необходимость приобретения зимней обуви с прочной и утолщенной подошвой, а также свободного покроя, позволяющего избежать быстрого охлаждения ног.
«Носки должны быть хлопчатобумажными, чтобы отводить влагу», — отметил врач.
По его словам, использование синтетики, напротив, ведет к накоплению жидкости внутри обуви, ускоряя потерю тепла и приводя к дискомфорту и простуде, добавили «Известия».