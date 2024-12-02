Врач Симкин назвал угги одним из самых вредных видов зимней обуви

Зимой крайне важно ответственно подойти к выбору обуви, потому что от нее зависит устойчивость человека на скользкой дороге и его безопасность. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

По его словам, одним из самых плохих вариантов на зиму являются угги. В них бывает тепло и удобно, но эти качества можно оценить лишь в примерочной магазина.

В реальных же условиях человек сталкивается с тем, что стопа оказывается без поддержки. В итоге стопа начинает все время заваливаться, и в итоге человек мучается от боли в ногах, объяснил врач.