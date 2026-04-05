Мурашко рассказал о самочувствии первого пациента с вакциной от рака

Мурашко: получивший первую вакцину от рака пациент чувствует себя хорошо

Первый пациент, получивший мРНК вакцину от рака отечественного производства, чувствует себя хорошо. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Пациент чувствует себя хорошо. Лечение данным препаратом будет продолжено», — сообщил министр.

Разработчики вакцины и врачи-клиницисты на территории «Сириуса» обсудят перспективы развития технологии и ее дальнейшее применение в медицине. Мурашко отметил, что это направление является приоритетным.

Первый пациент получил прививку от меланомы 2 апреля. Им стал 60-летний житель Курской области. Диагноз ему поставили в 2021 году, тогда же провели хирургическое лечение, но в 2025 году рак затронул лимфатические узлы, поэтому потребовалась повторная операция.

«Неоонковак» разработал центр имени Гамалеи. В начале декабря 2025 года Минздрав выдал разрешение на применение вакцины в клинической практике. Вакцина создается индивидуально для каждого пациента на основе молекулярно-генетических характеристик его опухоли.