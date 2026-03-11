Вакцины от рака включат в ОМС до конца 2026 года

Минздрав выступил за включение вакцин от рака в систему ОМС в 2026 году

Разработанные российскими специалистами вакцины от рака включат в программу обязательного медицинского страхования в 2026 году. Такое постановление выпустило Министерство здравоохранения. Документ опубликовали на портале проектов федеральных актов .

Из текста следует, что это новые методы лечения пациентов, страдающих от различных видов рака.

В список включили лекарственную противоопухолевую терапию при помощи мРНК-вакцин, разработанных на основе молекулярно-генетических характеристик злокачественного образования пациента, противоопухолевую лекарственную терапию метастатического колоректального рака пептидной вакциной «Онкопепт»-2 и Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных компонентов.

При этом лечение при помощи мРНК-вакцин предусматривает несколько инъекций на протяжении полугода. Министерство уточнило, что для организации этого вида лечения потребуются отдельные нормативные акты, предусматривающие финансирование, так как разработка препарата очень дорогая.

О внедрении в систему обязательного медицинского страхования вакцин против различных форм рака в конце февраля объявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Он подчеркнул, что для обеспечения граждан бесплатными препаратами необходимо запланировать финансирование.