Сегодня 14:19 «Переключить фокус». Как правильно помочь пострадавшему при ЧП Психолог Сибирский: с паникой во время ЧП поможет справиться смещение фокуса 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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В России случились несколько крупных происшествий, от терактов в Дагестане до пожара во Фрязине. Кроме физических ранений пострадавшие и свидетели этих событий получили эмоциональные травмы. Психолог Артемий Сибирский рассказал ведущей 360.ru Анастасии Букреевой, как помочь себе и другим.

Участники событий «Все привыкли справляться в одиночку, но это очень некорректный способ. Это достаточно сильно травмирующее событие с точки зрения восприятия нашей психикой», — сказал он. Специалист предупредил, что игнорирование проблемы в зависимости от восприимчивости каждого отдельного человека может вылиться в ночные кошмары, навязчивые воспоминания и панические атаки. Сибирский заявил, что даже люди, не замечавшие за собой сильной чувствительности, после триггерной ситуации тоже получали психологическую травму.

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Психолог посоветовал обращаться к специалистам. Он заявил о существовании техник, которые способны помочь всего за один-два сеанса. «Например, десенсибилизация путем движения глаз. Это хорошая техника, которая позволяет человеку снять психоэмоциональный окрас с этого травмирующего события. Человек не забудет это событие, но оно не будет вызывать никаких эмоций», — сказал Сибирский. Свидетели ЧП Очевидцы тоже страдали от пережитого. Психолог объяснил, что после трагедии они уделяли ей слишком большой объем своего внимания, игнорируя другие сферы жизни.

Человек может выпасть из повседневной жизни. Вместо того чтобы думать о работе, учебе, саморазвитии, семье и всех других жизненных задачах, он начинает волей-неволей крутить в голове эту информацию, думать, как бы он мог помочь, что делать, если опять окажется в этой ситуации Артемий Сибирский

Собеседник 360.ru посоветовал хотя бы попытаться переключить фокус на другие события и продолжать жить. Он сказал, что в этом тоже поможет специалист. По словам психолога, достаточно даже онлайн-сессии. «Очень важно переключаться. Это навык, это как со спортом — этому нужно учиться. Но каждый человек способен этому научиться», — сказал он. Близкие пострадавших Психолог посоветовал родным пострадавших поддерживать их не только на словах, но и уровне ощущений. Важно обеспечить чувство, что рядом остался человек, готовый помочь и даже спасти. Сибирский заявил, что может сработать переключение внимания, причем как в момент встречи, так и на более долгий срок. «Важно такого человека поддержать, помочь переключить фокус. Самому человеку достаточно сложно сделать это, но его можно отвлекать, разговаривать с ним на другие темы, дать ему тепло, обнять, предложить обращаться в любое время, позвонить, написать, встретиться», — сказал он. Тревогу и паническую атаку, по словам специалиста, остановят одни и те же приемы. Сибирский не исключил, что человек сможет справиться самостоятельно, но это сложно, и лучше помочь ему извне.

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«С панической атакой можно справиться. Однако почему это называется панической атакой? Люди в этот момент начинают думать, что сейчас умрут. На самом деле статистика показывает, что от панических атак никто не умирал», — объяснил он. Задача окружающих — переключить внимание на себя. Для этого Сибирский посоветовал разговаривать с пострадавшим, хлопать по плечу и даже встряхивать его. «В момент панических атак у людей нарушается ритм дыхания, и они сами этого недопонимают. Здесь важно помочь человеку правильно дышать — показать самому и попросить, чтобы человек повторял дыхание за вами», — сказал он. Сибирский заявил, что во время панических атак люди впадали в состояние, похожее на трансовое. Психолог заявил, что окружающим следует возвращать их к реальности.