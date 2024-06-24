«Люди выбегали в ужасе». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Житель Дагестана рассказал, как люди люди бежали в ужасе при теракте

Фото: Телеканал «360»

Во время нападения вооруженных боевиков на Махачкалу в городе царили паника и хаос. Об этом рассказал «Известиям» очевидец событий.

По словам собеседника газеты, он живет неподалеку от того места, где происходило нападение. Пламя от пожара в синагоге перекинулось на провода, из-за этого они начали искрить и осветили всю улицу.

«Люди выбегали в ужасе, со слезами на глазах, дети. Сотрудники полиции очень грамотно сделали свою работу. Оказали поддержку, помогли, успокоили», — рассказал очевидец.

В воскресенье вооруженные боевики напали на православные храмы и синагогу в Дербенте и Махачкале. В Дербенте террористы убили священника Николая Котельникова и охранника храма. В Махачкале они также убили охранника, но прихожане и священнослужители успели закрыться в здании храма.

Всего во время нападения погибли не менее девяти человек, большинство их них полицейские. В больницы отправили 16 человек, в том числе 13 правоохранителей.

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