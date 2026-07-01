Сегодня 05:01 Опасный захватчик. Как навсегда избавиться от плесени в квартире Врач-терапевт Кондрахин: плесень в доме вызывает бронхиальную астму и кашель 0 0 0 Фото: J.L. Sousa/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Распространение плесени по квартире может проходить незаметно и подтачивать здоровье жильцов. Грибы вызывают хронический кашель и бронхиальную астму, которые тяжело вылечить. Как избавиться от плесени, выяснил 360.ru.

Откуда дома появляется плесень Как отметил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, плесень очень неприхотлива, хорошо растет и может разрушать большинство строительных материалов. «Она окружает нас практически везде, потому что это грибы, они дают споры, и мы видим, как они развиваются вне зависимости, где бы они ни находились», — сказал он.

Для формирования грибницы, по словам доктора, необходимо наличие питательной среды и высокой влажности. Грибы в доме проявляются в виде характерного пушка, его цвет зависит от рода, чаще всего это плесень.

Фото: Daniel Karmann/dpa / www.globallookpress.com

Болезни, вызванные плесенью «Бывает так, что мы не видим роста гриба воочию, а он есть. И у человека может развиться так называемый персистирующий кашель. <…> Мы лечим год, два, три, а у человека то все хорошо, то вдруг опять кашель развивается. И не сразу выходишь на этот диагноз», — рассказал терапевт. Кондрахин отметил, что плесень опасна также развитием бронхиальной астмы. К ней приводит аллергическая реакция, спровоцированная грибами. Эта болезнь лечится приемом глюкокортикоидов.

Виноват гриб, а точнее его споры. Это мельчайшие частички, из которых формируется гриб. И вот эти споры для организма являются чрезвычайным аллергеном. Поэтому пока у человека есть контакт с грибом, видимым или невидимым, вероятность того, что он выздоровеет, стремится к нулю. Андрей Кондрахин Врач-терапевт

Самыми опасными доктор назвал черные грибы рода Aspergillus. Вызываемый ими аспергиллез лечится тяжелыми препаратами, которые влияют на работу печени. Как избавиться от плесени в квартире Полностью уничтожить грибы не получится, предупредил собеседник 360.ru. В доме есть скрытые места, где они могут сохраниться.

Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«Наша задача полностью высушивать помещение, а это чаще ванны, кухни, где есть вода, для того, чтобы гриб не развивался, для него это некомфортная среда. Влажность и теплый воздух — это то, что ему надо», — сказал специалист. Способы борьбы с плесенью: проветривать помещение;

проводить уборку хлорсодержащими средствами;

осматривать стены в поисках трещин и затеков;

заменить обои, используя строительные материалы с фунгицидами;

использовать осушитель воздуха. Контролируя влажность воздуха, нужно соблюсти баланс, так как человеческий организм тоже страдает при слишком сухом воздухе. «Поэтому наша задача сделать так, чтобы не было сыро. <…> Максимальный порог 60%. Достаточно 45-50% для нас и мало для гриба», — уточнил Кондрахин.

Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Если же не получилось устранить плесень самостоятельно, нужно вызвать специалистов санитарно-эпидемиологической службы, Роспотребнадзора для поиска причины ее распространения. Кондрахин посоветовал также сделать акт независимой экспертизы о том, что в доме есть такая проблема, как грибы, и приложить заключение врачей о систематических проблемах со здоровьем.