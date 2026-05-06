Врачи НИКИ детства напомнили первые признаки бронхиальной астмы

В начале мая во всем мире традиционно привлекают внимание к проблеме бронхиальной астмы. Врачи НИКИ детства напомнили, что при этом состоянии в результате контакте с аллергенами дыхательные пути сужаются, возникает отек слизистой, и ребенку становится трудно дышать.

Специалисты обращают внимание, что астма далеко не всегда проявляется яркими приступами удушья, как принято считать. Нередко она «прячется» за затяжным кашлем после обычной простуды.

Если он не проходит длительное время, усиливается ночью или под утро, а также возникает после подвижных игр, это повод для консультации с врачом. К тревожным признакам также относятся свистящее дыхание и ощущение сдавленности в груди.

Современные методы диагностики позволяют выявить заболевание на ранней стадии и подобрать лечение.