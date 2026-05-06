Врачи НИКИ детства напомнили первые признаки бронхиальной астмы
В начале мая во всем мире традиционно привлекают внимание к проблеме бронхиальной астмы. Врачи НИКИ детства напомнили, что при этом состоянии в результате контакте с аллергенами дыхательные пути сужаются, возникает отек слизистой, и ребенку становится трудно дышать.
Специалисты обращают внимание, что астма далеко не всегда проявляется яркими приступами удушья, как принято считать. Нередко она «прячется» за затяжным кашлем после обычной простуды.
Если он не проходит длительное время, усиливается ночью или под утро, а также возникает после подвижных игр, это повод для консультации с врачом. К тревожным признакам также относятся свистящее дыхание и ощущение сдавленности в груди.
Современные методы диагностики позволяют выявить заболевание на ранней стадии и подобрать лечение.
Наша задача не просто купировать симптомы, а добиться такого состояния, когда ребенок сможет заниматься спортом, бегать и ничем не отличаться от сверстников. На базе НИКИ детства есть «Школа бронхиальной астмы», где мы обучаем детей и родителей навыкам управления астмой, помогаем снизить риск обострений, обучаем методам самоконтроля и разъясняем причины заболевания.
Екатерина Никонова
заведующая отделением аллергологии и иммунологии института НИКИ детства
Важную роль играет и организация быта. Врачи советуют создавать дома гипоаллергенную среду: использовать защитные чехлы для постельных принадлежностей, следить за уровнем влажности воздуха и по возможности минимизировать контакт с аллергенами.
Особое внимание стоит уделить детям из группы риска — при наследственной предрасположенности к аллергии, наличии кожных заболеваний, проблем с легкими или избыточного веса.
Первые проявления астмы могут появиться до пяти лет, а в отдельных случаях и в первый год жизни, но чаще всего заболевание дает о себе знать в школьные годы.
Чтобы помочь родителям лучше ориентироваться в симптомах и своевременно реагировать, специалисты подготовили обучающие материалы, в том числе видео о бронхообструктивном синдроме.