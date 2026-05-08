Россиянам раскрыли, о чем может сигнализировать трехнедельный кашель

Если кашель сохраняется в течение трех недель, то это может быть признаком рака или туберкулеза. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Яна Фомина.

«Если кашель мучает вас уже три недели, не покупайте в аптеке „что-то от кашля“. Запишитесь к терапевту, сделайте флюорографию, сдайте общий анализ крови и C-реактивный белок (маркер воспаления)», — предупредила она.

Врач пояснила, что если СОЭ и лейкоциты будут в норме, то в организме нет воспаления. В случае повышения этих показателей специалист назначит прием антибиотиков.

Терапевт может направить пациента на осмотр к отолорингологу, если кашель остается при чистом снимке, а также к гастроэнтерологу, чтобы исключить ряд заболеваний. Кроме того, при отсутствии в легких при дыхании «свистов», характерных для бронхита или пневмонии, следует искать проблему в других органах.

По ее словам, если на снимке нашли затемнение, то не стоит паниковать. В 70% случаях может идти речь о затяжной пневмонии, но остается еще 20% и 10%, что у пациента туберкулез или рак соответственно. На ранних стадиях они лечатся. Не стоит забывать и о том, что кашель может затянуться, если человек курильщик, работает на вредном производстве, у него имеется астма или аллергия.

