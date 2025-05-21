В обозримом будущем человечество может столкнуться с очередной угрозой: птичий грипп, перешедший на кошек, способен мутировать дальше и в итоге добраться до людей. Насколько велики риски и можно ли обезопасить себя и питомцев, разбирался 360.ru.

Заражения кошек птичьим гриппом: что известно Случаи заражения кошек вирусом птичьего гриппа в последнее время значительно участились в США и Европе. Существует высокая вероятность, что возбудитель болезни перейдет на людей и обернется целой пандемией, сообщил «Известиям»директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. «При воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций», — сказал он. По словам эксперта, летальность штамма будет довольно высокой — до 50–70%. К потенциальной угрозе необходимо отнестись внимательно уже сегодня и начать работать над прототипом вакцины от H5N1, который должен будет пройти первую и вторую стадии клинических испытаний.

Фото: РИА «Новости»

Сильные способности к мутации Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев в беседе с 360.ru отметил, что птичий грипп, о котором идет речь сегодня, произошел от свиного и это свидетельствует о его сильных способностях к мутации. «Казалось бы, что общего между свиньями и птицами? И тем не менее произошла мутация. После этого распространение пошло активнее, поскольку птицы много перемещаются», — пояснил профессор. Именно такая мутабельность возбудителя заболевания настораживает специалистов. Зуев добавил, что пока в институт не поступало распоряжений от правительства о разработке вакцины, но не исключил, что такие указания появятся вскоре.

Фото: РИА «Новости»

Насколько опасен птичий грипп для человека По словам главного научного сотрудника НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, в истории было немало случаев, когда вирусы гриппа птичьего происхождения передавались человеку. Однако на сегодняшний день еще не произошли мутации, которые позволили бы ему стать по-настоящему заразным. «Сейчас человек заражается этим вирусом с большим трудом, для этого нужна большая доза возбудителя. Передача от человека к человеку пока не наблюдается. Но все может измениться довольно быстро», — подчеркнул эксперт. Вирусолог добавил, что промежуточным «хозяином» вируса и ступенькой для его перехода к людям может стать любое животное. Конкретно кошки какой-либо особенной опасности не представляют.

Фото: РИА «Новости»

Как защитить домашнюю кошку от птичьего гриппа Несмотря на способность H5N1 преодолевать межвидовой барьер, оснований для паники пока нет. Случаи птичьего гриппа у кошек на сегодняшний день остаются редкостью, рассказал директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности «Росбиотех» Игорь Гламаздин. «Потенциально опасное, но маловероятное и редкое заболевание. Оно больше угрожает уличным кошкам, чем домашним. Профилактикой может стать ограничение контактов домашних питомцев с птицами, а также соблюдение санитарных правил в быту», — сказал собеседник 360.ru.