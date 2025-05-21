Вирусолог Колбасов призвал не паниковать из-за темы с птичьим гриппом

Денис Колбасов, директор федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии, выразил недоумение по поводу панических настроений вокруг вируса птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщило ИА НСН .

Ученый заявил, что пока оснований для беспокойства и срочной разработки новой вакцины нет. Мониторинг эпидемиологической ситуации осуществляется службой Роспотребнадзора, и при появлении реальной угрозы соответствующее ведомство незамедлительно оповестит население о профилактических мероприятиях и необходимости вакцинации.

«Пока я просто крайне сомневаюсь, что в этом есть необходимость, я не вижу дополнительных рисков», — заявил эксперт.

Критически оценив статистику смертности от птичьего гриппа, ученый подчеркнул, что неясно, какая выборка использовалась для подсчета, и предположил, что причинами смертельных исходов могли выступать иные факторы.